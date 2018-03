Verlierer, vereinigt euch!

Kreisky: „Veteranen der vertanen Chance“. Wenn eine tonal vielleicht gestimmte, emotional aber deutlich verstimmte E-Gitarre mit Hardrock-Routine in einen Song sägt, kann das ziemlich nerven. Hier passt das gut, denn erstens ist bei Kreisky das Genervtsein, der tiefe Grant eine Grundstimmung. Zweitens folgt sie hier der Erkenntnis, dass der Vogel, den man Glück nennt, wieder einmal an einem vorbeigeflogen ist: „Der versäumte Postsendeschluss, die Deadline, der nicht gegebene Kuss, die Packung Wein vor dem Bewerbungsgespräch, und jedes Mal und überall und immer zu spät“, hat der Männerchor der anonymen Loser konstatiert. „Ich gehöre zu euch!“, hat Franz Adrian Wenzl mit gereizten Obertönen gerufen. So schlägt jetzt die Trommel den Stolpermarsch, und alle singen: „Veteranen zu den Fahnen, wir gehören zusammen.“ Wenn ein nicht mehr ganz hippes Lokal (mit Darts etc.) eine Sperrstundenhymne sucht – hier wär' eine.

