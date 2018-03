Als Pop noch paradiesisch war

The Voidz: „All Wordz Are Made Up“. In den unschuldigen – um nicht zu sagen: paradiesischen – Zeiten des Pop, als er noch nicht zentrales Thema der Feuilletons war, sahen diese ihn gern als ephemeres Phänomen, als kurzlebigen Modeschrei, heute in, morgen out. Genau darauf spielt die erste Zeile dieses Songs an: „No one will care about this in ten years“, Ewigkeit wohnt hier nicht, das bringt Lässigkeit und Freiheit. Diesfalls zu einem schlichten Zwei-oben-zwei-unten-Beat, über dem Julian Casablancas mit verzerrter Stimme Sinnfetzen („suicide envy, pink ocean of tears“) spuckt. Bis ihn plötzlich, in einem so simplen wie genialen Refrain, helle Paranoia packt. Die Maßstäbe sind zu hoch, singt er: „I don't want everything or understand anything.“ Ihm antworten Autotune-Maschinenstimmen. Eine Surfgitarre weist zum Strand, eine Kuhglocke zur Wiese, ein synthetischer Bläsersatz zur Disco. Man muss nicht alles verstehen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.03.2018)