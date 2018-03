Der Beat einer Nachtfahrt

Let's Eat Grandma: „Falling into Me“. Wer glaubt, dass Teenie-Pop heute naiv oder gar banal sein muss, soll sich diese irrwitzige Nummer anhören. Sie beginnt zu Geheimratskäse-Keyboards à la Eighties mit der, nun ja, selbstreflexiven Zeile „I pave the backstreet with mist of my brain“, dann geht, getrieben von schlauem Funk, eine Reise los („Now wherever we go is the best place“), die bald gebremst, bald wieder beschleunigt wird. An einer Stelle übernehmen stark akzentuierte Akkorde das Regime, und wir finden die beiden im Auto wieder, vor der Ampel nicht zögernd und natürlich geblitzt. „It's just the necessary price you pay, if you listen to your instincts“, kommentiert die Sängerin, und spätestens jetzt triumphiert die schiere Daseinslust – „We're so illuminated in the night“ –, die freilich nicht ungebrochen bleibt. „Beat, beat, beat“ sind die letzten Worte: Ob die beiden damit ihre Großmüttergeneration grüßen lassen? On the road! Thomas Kramar

Den Song der Woche küren allwöchentlich Thomas Kramar („Die Presse“) und Christoph Sepin (Radio FM4). Zu hören ist er am Sonntag zwischen 19 Uhr und 21 Uhr auf FM4.

Weitere Infos auf www.diepresse.com/songderwoche und fm4.ORF.at.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.04.2018)