Billie Eilish: Das Herz gehört genäht

Billie Eilish: „Bitches Broken Hearts“. Das Wort „bitches“ ist heikel, als Mann sollte man es nicht fahrlässig verwenden, es sei denn, man ist Gangsta-Rapper. Aus dem Mund einer jungen Frau hat es fast nichts Anstößiges mehr. Auch hier nicht: „Pretty mama sews stitches into all your bitches' broken hearts“, singt Billie Eilish in ihrem eleganten, biegsamen, leicht müde klingenden Duktus. Der hier etwas Verbittertes hat: Denn auch sie hat ein gebrochenes Herz, das genäht gehört.

Und sie weiß: Ihn wird eine Neue trösten, vielleicht eine „pretty mama“, vielleicht eine „bitch“. Doch wer tröstet sie? Die Menschenmenge, deren Lärm als Störsignal eingeblendet wird? Die fahle Männerstimme, die ab und zu ihr „me“ wiederholt, als wollte sie sagen, dass es doch alle treffen müsse? „I guess being lonely fits me, and you were made for begging ,Stay!‘“, sagt Eilish zum Schluss, und wirklich, da sind nur mehr ein Klavier und ein wissender Bass. Schön und klug.

Den Song der Woche küren allwöchentlich Thomas Kramar („Die Presse") und Christoph Sepin (Radio FM4).

www.diepresse.com/songderwoche

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.04.2018)