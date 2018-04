Hier schlägt das Herz schnell

Mitski/Xiu Xiu: »Between the Breaths«. Zu den sinnlosen Klischees über Liebeslieder zählt, dass sie langsam sein müssen: „Balladen“ nennt man sie dann. Die Herkunft des Wortes (von „ballare“, tanzen) spricht schon dagegen. Erst recht das Wesen der Liebe: Sollte sie nicht aufregend sein? Den Puls beschleunigen? In diesem Song tut sie's hörbar: Der Rhythmus gleicht einem Herzschlag, nur ist er viel schneller, darüber singt Mitsky mit aller Faszination der Welt in ihrer Stimme über einen Platz zwischen den Atemzügen: was für ein wunderbares Bild für einen Moment! Kurz wird's langsamer, eine Gitarre wie einst bei The Cure spricht weise Töne, dann beginnt der Puls wieder zu rasen. Zum Schluss murmelt Mitski nur noch: „The blood in my gut is a thousand years old, but you are the sweetest infection.“ Wenn der Film, aus dessen Soundtrack dieses Lied ist, nur halb so aufregend ist, kann man ihn blind empfehlen.