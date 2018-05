Schmieds Puls: So zart kann Paranoia klingen

Schmieds Puls: „Run“. Eine ruhig gezupfte akustische Gitarre, ein mehr getupftes als geschlagenes Schlagzeug, ein entspannter Rhythmus, eine mädchenhafte Frauenstimme: Klingt wie das Setting zu einer harmlosen, flotten Melange-Jazznummer. Es kommt anders – und doch nicht: Dieser Song balanciert über seelischen Abgründen, so geschickt, dass man's fast nicht merkt, wie ein Seiltänzer, dem fester Boden vorgespiegelt wird. Warum will Sängerin Mira Lu Kovacs davonrennen?, fragt man sich gleich zu Beginn – und wird mit ihr desorientiert. „Who's my body?“, fragt sie, „who's talking? Another stranger occupies me. Have we met? I can't recall. Did we talk the night? Did we break the law?“ Was ist passiert? Alles Einbildung? Was meint Kovacs im Mittelteil, den sie mit entrückter Kopfstimme singt? Hat der „hip hypocrite“ sie getäuscht? Und wie? Dabei klingt die Gitarre so beruhigend . . . Oder doch nicht? Faszinierend. Thomas Kramar

