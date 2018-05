Yung Hurn: Zum Frühstück zehn Deka Tod

Yung Hurn: „Hellwach“. Dass man sogar in der Freizeit stets hellwach – oder gar, wie's im schrecklichen Schlager heißt, schlaflos – sein soll, ist eine Zumutung, der man am besten mit passiver Renitenz begegnet. Yung Hurn (auch bekannt als K. Ronaldo), Spezialist für diese Haltung, findet sich hier in der trägen Stimmung eines späten Frühstücks – „Mach dies, mach das, zehn Lachs, Nektar Mango, trink Saft“, dann ein Joint –, mit ziellos perlendem E-Piano (wie es der Wiener Acidjazz einst schätzte), zu leicht nervösem Rhythmus. In der zweiten Strophe beginnt er, einer zweiten Person Vorhaltungen zu machen: „Liebe aus dem Bauch, kennst du das eigentlich?“ Sie münden in sehr wienerischer Wehleidigkeit (oder der Tändelei mit dieser): „Wenn ich sterb', weine nicht“, flüstert er, „Kerze auf mei'm Grabstein; Seelen, Baby, bleiben nicht; schlaf' zum letzten Mal ein.“ Von der Schläfrigkeit zur Todesahnung und wieder zurück: traumwandlerisch.





