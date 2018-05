Uffie: Plädoyer für die Häuslichkeit

Uffie: „Drugs“. Vom blöden (einst von Ian Dury durchaus ironisch gemeinten) Spruch „Sex and drugs and rock 'n' roll“ einmal abgesehen: Drogen sind ein neuralgisches Thema im Pop, sie wurden gepriesen, vor ihnen wurde gewarnt. Uffie geht hier einen dritten Weg: Sie findet Drogen einfach lästig, weil sie ihren Liebsten von ihr ablenken, und sagt diesem: „The drugs don't love you like I do – don't walk away from me tonight.“ Auch in Clubs soll er nicht gehen oder wenigstens nicht so lang: „It's three pm and I'm wondering where you are again.“ Wie uncool das einst geklungen hätte! Genau darum ist es, drei Jahrzehnte nach Erfindung der „Work hard, party hard“-Ideologie, jetzt cool: Es lebe die neue Häuslichkeit, diesfalls mit quietschigem Autotune interpretiert. Und (fast) ohne explizite Beats: Erst nach zwei Minuten schleichen sich solche an, um bald wieder zu verschwinden – mit dieser ganzen feinen (Non-)Elektro-Miniatur.

2010 war Uffie, 1987 als Anna-Catherina Hartley in Miami geboren, mit „Sex Dreams And Denim Jeans“ ein It-Girl des Elektro. Nun lässt sie wieder von sich hören. Fast ohne Beats.

