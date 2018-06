Keine Ruh' bis in die Früh

Charli XCX: „5 in the Morning“. Wir sind pluralistisch in dieser Rubrik. Vor zwei Wochen hatten wir hier Uffie mit einem Plädoyer für die Häuslichkeit (mit dem irreführenden Titel „Drugs“), diesmal ist wieder einmal Charli XCX am Wort – mit einem ihrer Lieblingsthemen: Nach der Party kommt immer noch die Afterparty, und wer zu früh heimgeht, den straft das Leben. In diesem Sinn erklärt sie einem Verehrer, dass sie nicht daran denkt, ihm in ruhigere Gemächer zu folgen: „It's five in the morning, and I'm busy ballin'.“ Das mit einer vom Autotune wild flexibilisierten Stimme, und zu Beats, die so lässig nachstolpern, dass zumindest sie leicht übernächtig wirken. Doch halt! Klingt die gute Charlotte nicht auch schon etwas abgespannt? Oder ist sie nur genervt von den Nachstellungen? „Wherever I go, you wanna be there too“, klagt sie. Der Track endet ungewöhnlich, mit langem Nachhall, wie in einem leeren Saal. Als ob die Party doch aus wäre.

