Die Beats lösen die Worte ab

Farce: „Die Angst“. Es gibt Klänge, die durch ihr Obertonspektrum, das an einen menschlichen Schrei erinnert, aber eben doch keiner ist, unheimlich wirken, Angst evozieren. Wenn diese Klänge dann noch in unbehaglichen Glissandi von Ton zu Ton rutschen, ist das akustische Bedrohungsszenario perfekt. Das funktioniert; die Frau, die sich Farce nennt, weiß das. Aber um welche Angst geht es ihr? „Strip me bare of every word“, singt sie, „oh my god, I know it hurts.“ Gemeint ist offenbar die Angst vor dem Verlust der Kontrolle, der Sicherheit, die die Sprache bringt. Die Angst vor dem Unbeschreibbaren. Es bricht circa eine Minute nach Beginn in Form von schnellen Beats über den Song herein, die so unerbittlich wie geschmeidig sind, die bald kein Wort, keine Stimme, keinen Gesang mehr zulassen. „It hurts to let go of everything that was“, ist der letzte Satz. Am Ende bleibt ein einsamer Pfeifton. Faszinierende Miniatur.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 24.06.2018)