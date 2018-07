Es singt ein Rühr-mich-nicht-an

The Twilight Sad: „I/m Not Here [Missing Face]“. Lieder des Verschwindens: „I'm Not There“ heißt ein unheimlicher, lang verschollener Song Bob Dylans, „I'm not here, this isn't happening“ hieß es in „How to Disappear Completely“ von Radiohead. Was bedeutet es für ein Lied, wenn sich das lyrische Ich auflöst? Dieses hier beginnt mit einem Geräusch wie eine Warnsirene, dann kommt ein unerschütterlicher Beat, und der Sänger erklärt mit einer Stimme, die nach unterdrückten Tränen klingt: „You're too close to comfort me.“ Man versteht nicht alles, was er singt, doch dieser Satz kommt immer wieder: „You're too close.“ Was für ein Paradoxon: Du kommst mir zu nahe, um mich zu berühren. Und dann die klare Abwehr, zu einem behänderen Rhythmus: „I don't want to be around you anymore.“ Nein, dieses Ich zersetzt sich nicht, kapselt sich nur ein, schirmt sich ab. Auch mit dem Schrägstrich im Titel? Ein düsteres Bulletin aus einer Innenwelt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.07.2018)