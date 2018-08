Angélique Kidjo: Hitze, nicht nur in Afrika

Angélique Kidjo: „Born under Punches“. Seltsam, eine Coverversion zu hören, die es auf gewisse Art beanspruchen könnte, „authentischer“ zu sein als das Original. Denn „Remain in Light“, das epochale Album der Talking Heads, von dem dieser Song stammt, wurde bei seinem Erscheinen (1980) auch für perfekte Integration des Afrobeat in die New Wave gerühmt. Und Angélique Kidjo, die „Remain in Light“ nun interpretiert hat, gilt als Vertreterin des Afrobeat. Der natürlich auch kein „reiner“ Stil ist. Was hört man also? Fast so viel Nervosität wie bei den Talking Heads, vielleicht etwas weniger von der Großstadt-Paranoia, die man bei ihrem Sänger, David Byrne, gern diagnostizierte, wenn er „All I want is to breathe“ sang. Was hat ihm die Luft abgeschnürt? Was schnürt Kidjo die Luft ab? Unter welchen Schlägen sind sie geboren? Welche Hitze geht weiter? Man kann gut über Euro-Afro-Klischees grübeln zu diesen so fantastischen wie rastlosen Beats. Thomas Kramar

Den Song der Woche küren allwöchentlich Thomas Kramar („Die Presse“) und Christoph Sepin (Radio FM4). Zu hören ist er am Sonntag zwischen 19 und 21 Uhr auf FM4. Weitere Infos auf www.diepresse.com/songderwoche und fm4.ORF.at.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.08.2018)