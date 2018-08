Kein beinhartes Protestlied

Neneh Cherry: „Kong“. Dies sei ein Protestsong, er behandle die „weitreichenden Konsequenzen des Kolonialismus und Europas Flüchtlingskrise“, liest man auf Pitchfork, andere Pop-Plattformen schreiben Ähnliches. Doch der Text dieser musikalisch betont coolen, von einem ultratiefen Bass und subtil scheppernden Hi-Hat getragenen, von lieblich-lässigem Klavier umspielten Nummer wirkt gar nicht so plakativ. Eher ambivalent: „Love is big in every land, every nation seeks its friends in France and Italy and across the seven seas“, singt Cherry, es klingt nicht nach böser Ironie. Dann nennt sie „goddam guns and guts and history“, schwenkt aber sofort um: „And bitter love still puts a hole in me.“ Vor der zweiten Strophe beginnt der Rhythmus zu schwanken, in ihr landet Cherry im Satz: „In my day there's no solutions.“ Nein, das ist kein Protestsong, das ist ein fragiles Gefühlsbild aus einer Welt, die mit simplen Slogans nicht zu erklären ist.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.08.2018)