Hier klopft ein böser Geist

Low: »Disarray«. Es ist selten geworden im Pop – gerade in dem Sektor, der sich mit dem Adjektiv „alternative“ schmückt –, dass einen Sounds wirklich überraschen oder gar verstören. Hier ist das der Fall: Es beginnt mit einem rhythmischen Klopfen, das völlig verzerrt ist. Und es auch bleibt, wenn sich lieblicher Zwiegesang dazugesellt: Es klingt wie aus kaputten Lautsprechern, vielleicht wie der „evil spirit“, über den Alan Sparhawk und Mimi Parker singen. Dieser Teufel (man darf ihn so nennen, schließlich sind die beiden Mormonen) droht ihnen offenbar mit der totalen Unordnung, in der es zu spät ist – „too late to look back on apocryphal verse“. Man versteht die Predigt nicht ganz – was soll etwa heißen, dass der Geist in die Rückseite des Busses „graduated“ sei? –, aber man spürt das tiefe Unbehagen, gegen das hier angesungen wird. Das auch nicht nachlässt, wenn das Pochen kurz schwindet und die Harmonien befreit. Wie gesagt: verstörend. Thomas Kramar

Den Song der Woche küren allwöchentlich Thomas Kramar („Die Presse“) und Christoph Sepin (Radio FM4). Zu hören ist er am Sonntag zwischen 19 Uhr und 21 Uhr auf FM4.