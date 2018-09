Auf in den Orbit!

Kilo Kish: »Elegance«. Die Sängerin als Ballerina in einem chinesischen Wunderland, eröffnet von einer Winkekatze: Nein, das Video hilft uns nicht weiter bei der Beantwortung der Frage, warum der Song „Elegance“ heißt. Im Text geht es weniger um eine elegante als um eine offenbar umwerfende Erscheinung: Kilo Kish schwärmt von perfekt sitzenden Jeans, während sie selbst sich ganz klein vorkommt und keine Worte findet . . . Getrieben wird dieses sehnsüchtige Szenario von einem starren, schroffen elektronischen Bass und metallischer Percussion, den Refrain („When I think of you“) kommentiert ein leicht ins Trübselige überdrehter Synthesizer. In der zweiten Strophe übersteigert Kish ihr Begehren ins Selbstironische, sieht sich (mit ihm) abheben: „They let us circle earth in metal tubes!“ Und dann verschwimmt alles in Beats, ganz am Schluss mischt sich ein „thought of mine“ ins Denken ans Du. Elegant, zumindest das. Thomas Kramar

