Ein Lied über die Zeit

Adrianne Lenker: »Symbol«. Manchmal klingen geheimnisvolle, auf den ersten Blick unverständliche Liedzeilen nicht pseudophilosophisch, sondern tief poetisch. Zum Beispiel diese: „The symbol of your love is time.“ Adrianne Lenker singt sie zweimal hintereinander quasi als Refrain nach zwei jeweils zweiteiligen Strophen. Sie singt sie eine Lage höher, fast flüsternd. Die Zeile kehrt nicht wieder, auch nicht am Schluss, wenn ein unheimlich pochendes Echo den Song mit einem Fragezeichen beendet. Begonnen hat alles wie ein Abzählreim: „Fly make flea make haste make waste eight makes infinity.“ Und später: „Counting time as time counts me.“ Die Zeit – hier verkörpert von der so hurtig wie gleichmäßig gezupften Akustikgitarre – zählt einen aus: was für ein Gedanke! Dann singt Lenker noch über „circling through“ und erklärt: „That's how one returns from two.“ Im Kreisen kehrt man zu sich selbst zurück? Wie gesagt: geheimnisvoll. Und schön.

