Ein Lied als Memento mori: „Death in Midsummer“ von Deerhunter

Deerhunter: "Death in Midsummer". Dass immer mehr Freunde und Bekannte unter den Toten weilen, ist eine empörende Tatsache, die den meisten im Mittsommer ihres eigenen Lebens bewusst wird. In diesem Song wird diese Erkenntnis als quasi göttliche Vision vorgestellt ("There was a voice that called me, there was a light that burned me"), dann klopft sie sich ins Hirn, zu einem immer heftiger akzentuierten, erst nur von einem Cembalo, dann von Schlagzeug verkörperten Rhythmus: "Your friends have died, and their lives, they just fade away. Some worked the hills, some worked in factories, worked their lives away. And in time you will see your own life fade away." Kommentiert wird das von einer verzweifelten Gitarre, die gegen noch giftigere Synthesizer ankämpft. Als der Rhythmus schon zu stolpern beginnt, erfängt sich das Lied wieder - in einer Art Novemberspaziergang: "Walk around and you'll see how it fades." Grimmig.





