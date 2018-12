Hatte Jesus eine Tochter?

Phosphorescent: »Christmas Down Under«. Das Christmas-Gesäusel, das derzeit in fast allen Lokalen und Geschäften grassiert, ist auch deshalb so unerträglich, weil so gut wie alle Lieder im selben faden, Besinnlichkeit durch Gemächlichkeit mimenden Rhythmus gehalten sind. Auch dieser Song bleibt dabei, sonst ist er durchaus anders. Phosphorescent, ein Querkopf vor dem Herrn, begeht Weihnachten zwar nicht in Spongebobs Heimat Bikini Bottom, aber doch unter Wasser: „We've been breathing under water“, raunt er, während die Hawaiigitarre in den Fluten schwelgt, with all those animals that can.“ Wie in Leonard Cohens „Suzanne“ kommt in der zweiten Strophe Jesus: Hatte er eine Tochter? Wenn ja, ist sie ihm je begegnet? „No, I guess, this world wouldn't let her, this world needed a martyr.“ Dann kommt ein verzücktes Gitarrensolo, dann die dritte Strophe, in der u. a. eine Taube zum Drachen wird. Verrücktes Zeug zum Abtauchen. Thomas Kramar

Den Song der Woche küren allwöchentlich Thomas Kramar („Die Presse“) und Christoph Sepin (Radio FM4). Zu hören ist er am Sonntag zwischen 19 Uhr und 21 Uhr auf FM4.