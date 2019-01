Wir fahren auf der Autobahn

Die Türen: „Information“. Vom neunmalklugen Namen einmal abgesehen – „Exoterik“, das neue Werk der deutschen Band Die Türen (die darauf besteht, dass sie nichts mit den Doors aus Los Angeles zu tun hat), erscheint als Dreifachalbum! Diese Formation steht eben zur größenwahnsinnigen Tradition der Lemminge und Elektrolurche. Und des rheinischen Klingklangs. Mit solchem beginnt (ohne jedes Vorspiel) auch dieser Track – und mit den Worten: „Information ist der Unterschied, der soziale Unterschiede macht. Gib mir deine Information.“ Das ist auch schon der ganze Text dieses Tracks, der wie einst das stilbildende Stück „Hallogallo“ von Neu! (1972) in konstant hoher Geschwindigkeit vor sich hin rast wie ein Mittelklasseauto mit Tempomat. Vielleicht darf man diesfalls an eine Datenautobahn denken, auf der die Bytes durchs nächtliche Fiberglas reisen, an allen Raststätten vorbei, an allen Ausfahrten vorüber. Immer weiter. Gut so.

