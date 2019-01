Süßer Vogel Lärm!

Westkust: „Swebeach“. Von einer Batterie entfesselter Effektgeräte zugleich aufgepeitschte und sedierte Gitarren, ein stures Schlagzeug, hoch darüber eine süße Melodie, die triumphiert, bis alles im ewigen Lärm versinkt: Diese Formel funktioniert seit Mitte der Achtzigerjahre, als Jesus And Mary Chain sie erfanden. Bands wie My Bloody Valentine und Ride perfektionierten sie, und bald war die zunächst ironisch gemeinte Genrebezeichnung Shoegazing da, weil die Musiker auf der Bühne, überwältigt vom eigenen Brausen, schüchtern auf ihre Schuhe starrten. Die schwedische Band Westkust schämt sich nicht dafür, dass sie in dieser großen Tradition steht, wie ja überhaupt Epigonentum im heutigen Gitarrenpop nicht als Schande gilt. In diesem knappen Track geht es um alles und nichts, er mündet, nachdem der Rhythmus jäh zwei Gänge hinaufgeschaltet worden ist, in die Frage aller Fragen: „Was it all in your mind?“ Vielleicht, aber es war/ist gut.

Den Song der Woche küren allwöchentlich Thomas Kramar („Die Presse“) und Christoph Sepin (Radio FM4). Zu hören ist er am Sonntag zwischen 19 Uhr und 21 Uhr auf FM4. Weitere Infos auf www.diepresse.com/songderwoche und fm4.ORF.at.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.01.2019)