Little Simz: Frauen mit großen Egos

Little Simz: „Selfish“. Das wohl klischeehafteste Hip-Hop-Szenario: Eine Frau – keine Bitch! – singt schwärmerisch mit viel Soul in der Stimme, bis der Mann – oft ein Gangsta – hereinplatzt, die Daumen in den Gürtelschlaufen oder in der Luft, und – „Yo!“ – rappend erklärt, wie die raue Welt wirklich ist . . . Diese kleine Doppelconférence von Little Simz mit der Singer/Songwriterin Cleo Sol folgt im Prinzip diesem Muster, mit dem Unterschied, dass sie kein Mann ist und nicht ganz so dick aufträgt. Immerhin: Ihr Sermon endet mit dem straßenweisen Satz „But life isn't fair.“ Davor geht es um ein klassisches Hip-Hop-Thema: Wie egoistisch darf man sein? Schon ziemlich, sagt der ätherische Gesang von Cleo Sol. Mit rauem Organ fährt Little Simz drein. „I got a very big ego“, sagt sie, „need my nigga fresh in a tuxedo.“ Andernfalls: „I impeach you.“ So leicht geht das, die Beats rollen locker, das Klavier perlt lässig, so ist das Leben. Thomas Kramar

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.01.2019)