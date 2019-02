Kein Frieden im Bates Motel

Better Oblivion Community Center: „Dylan Thomas“. Ob der walisische Dichter Dylan Thomas (1914–1953) wirklich an einem Anfall auf dem Boden einer Schankstube gestorben ist, wie dieser Song behauptet, kann man bezweifeln, feststeht: Er hat sich zu Tode gesoffen. Und wahr ist, dass eines seiner Bücher „Quite Early One Morning“ heißt. Mit diesen Worten beginnt auch dieser Song: die tragikomische Schilderung einer „Private Hell“ zu zweit. Oder doch allein? „I'm thirsty for another drink“, erklärt Phoebe Bridgers lakonisch (und, Gnade dem Wort, dylanesk), bevor sich Conor Oberst wieder dazugesellt: „If it's advertised, we'll try it and buy some peace and quiet“, singen die beiden in rauer Zweisamkeit, wobei, wie sich das gehört für Rock der Americana-Tradition, die Stimmen durchaus nicht ganz unisono erklingen. Am Ende duschen sie – oder er allein? – im Bates Motel, und das ist schon in „Psycho“ nicht gut ausgegangen. Wild. Thomas Kramar

