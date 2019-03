Nichts als Narren hier

Pom Poko: „Crazy Energy Night“. Auf dem Höhepunkt der närrischen Zeit dürfen/wollen/können wir hier einen Song bringen, der einen Narren daran gefressen hat, einen Clown gefrühstückt zu haben. Oder so ähnlich. Wobei die Sache auch einen irrwitzig spirituellen Aspekt haben dürfte, schließlich heißt es im Liedtext: „Slowly burning into the equation, slowly turning madman into saviour.“ Diese rätselhaften Zeilen singt Sängerin Ragnhild noch im halbwegs coolen Tonfall, um dann in strategisches verzerrtes Heliumkreischen zu verfallen: „If that is what you want! If that is what you like! If that is who you are!“ Übermittelt wird diese geheimnisvolle Botschaft zu einem kongenial überdrehten Rhythmus auf Basis von Kuhglocken mit Rinderwahnverdacht. Auf dem Zenit der heiligen Verwirrung fängt dann auch noch die Gitarre zu spinnen an, etwas zu virtuos vielleicht, aber egal, bis Dienstagnacht ist noch alles erlaubt.

Den Song der Woche küren allwöchentlich Thomas Kramar („Die Presse“) und Christoph Sepin (Radio FM4). Zu hören ist er am Sonntag zwischen 19 Uhr und 21 Uhr auf FM4. Weitere Infos auf www.diepresse.com/songderwoche und fm4.ORF.at.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.03.2019)