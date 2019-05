Neuland, nein, ein ganzer Planet

Kate Tempest: „Firesmoke“. Auf die Liebe, das eigentliche Fachgebiet der Poesie, besinnt sich die Londoner Spoke-Word-Künstlerin Kate Tempest in „Firesmoke“. Sonst verhandelt sie in ihrer Dichtung (Musiktheaterstücken, einem Roman) gern Postmoderne und Erwerbsleben. „You are a planet, a place I've not known“, rappt, nein, spricht sie nun. „Explosives have nothing compared to this sparks.“ Der Vorbote zu Tempests neuem Album ist eine Ode an ihre Partnerin und darüber, wie sie sich durch diese Liebe fühlt. Chaos wird entwirrt, Hüften treffen sich. Sexy und warm, intensiv, ohne wehzutun: „I bathe this fire, it warms without burning.“ Im „Refrain“ tauschen Ich und Du, Geben und Nehmen wechseln sich ab. Auf Hör-Ebene dominieren die Worte die Musik – eine kleine, an Mike Skinner alias The Streets erinnernde Melodie, die gedankenverloren von einer Verliebten vor sich hin gepfiffen werden könnte.

Den Song der Woche küren diese Woche Heide Rampetzreiter in Vertretung von Thomas Kramar („Die Presse“) und Christoph Sepin (Radio FM4). Zu hören ist er am Sonntag zwischen 19 Uhr und 21 Uhr auf FM4. www.diepresse.com/songderwoche

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.05.2019)