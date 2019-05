Lied über Lieben und Entlieben

Hayden Thorpe: „Earthy Needs“. Es beginnt abrupt mit einem ätherischen Ruf, auf den ein knackig blubbernder Rhythmus bester Eighties-Elektro-Schule antwortet, und dann die erste Zeile des Sängers: „How does that word feel in your mouth? Do you wanna spit it out?“ Welches Wort? Meint Hayden Thorpe das – in der nächsten Zeile auftauchende – Verb „to unlove“? Es steht nicht im Wörterbuch, scheint aber doch verständlich, man könnte es vielleicht mit „entlieben“ übersetzen. Um (endende) Liebe geht es also und, wie der Titel sagt, um irdische Bedürfnisse. Die Thorpe in der Refrainzeile gleich kontrastiert: „Earthly needs, one day redeemed.“ Das Wort „redeemed“ hat einen religiösen Beigeschmack: Der „redeemer“ ist auch der Erlöser. So gleitet der Text zwischen Irdischem und Himmlischem, mühelos wie Thorpes sanfte, hohe, entrückt wirkende Stimme über die Klanglandschaft, die am Ende immer karger wird. Schön.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.05.2019)