Róisín Murphy: Impotent für die Liebe

Róisín Murphy: „Incapable“. Es gibt Riffs, die klingen so selbstverständlich, so logisch, dass sie unschützbar sind. Das von „Le Freak“ zum Beispiel: Queen übernahmen es in „Another One Bites the Dust“, die Sugarhill Gang sampelte es für „Rapper's Delight“. Róisín Murphy hat dieses archetypische Disco-Motiv auf seine absolute Essenz eingedampft, mit dieser unterfüttert sie einen Song, der ausdrückt, was in Torbergs „Tante Jolesch“ der Herausgeber des „Prager Tagblatts“ so sagt: „Für platonische Liebe bin ich impotent.“ „Never had a broken heart“, singt Murphy kühl, während die Gitarre das körperliche Begehren verkündet „am I incapable of love?“ Der Song dauert lang, wie es sich für einen Disco-Song gehört, über acht Minuten, er klingt bald verträumter, bald schroffer, aber immer funky, er dauert und dauert, bis einem klar wird: So lange wir auf diesem Dancefloor bleiben, so lange dieser Beat hält, wächst die Liebe nicht. C'est chic.

