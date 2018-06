Beständigkeit der Qualität als absolutes Richtmaß

Österreich gedenkt heuer des 100. Geburtstages von Gottfried von Einem. Die Salzburger Festspiele leisten ihren Beitrag, denn „dieser Komponist gehört zur Festspiel-Geschichte“, meint Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler, „die Uraufführung von ‚Dantons Tod‘ im Jahre 1947 hat der Regisseur Oscar Fritz Schuh als die Wiedergeburt der Salzburger Festspiele durch das moderne Musiktheater bezeichnet“.



Gottfried von Einem hat sich in der Folge als Mitglied der künstlerischen Entscheidungsgremien der Festspiele um die konsequente Einbindung zeitgenössischer Musiktheaterformen in den sommerlichen Spielplan bemüht. Sein eigenes Schaffen stand dabei keineswegs im Mittelpunkt, wenn auch seine zweite Oper, die Kafka-Vertonung „Der Prozess“, 1953 ebenfalls in Salzburg das Licht der Bühnenwelt erblickte. Dieses Werk werden die Festspiele heuer in konzertanter Form wieder zur Diskussion stellen. Das ist Teil einer künstlerischen Strategie.



Die Präsidentin verweist auf einen Ausspruch des Intendanten Markus Hinterhäuser: „Er ist der Meinung, dass man die großen Werke der Vergangenheit hervorholen soll, um zu überprüfen, was sie uns heute zu sagen haben. Wenn ich an das Kafka-Sujet denke, das Einem gewählt hat: Dass ein Mensch aufwacht und nicht weiß, was die Staatsmächte mit ihm getan haben, ist ja leider in vielen Ländern böse Realität.“



Zu Hinterhäusers kritischer Bestandsaufnahme im Vorfeld des 100-Jahr-Jubiläums der Festspiele 2020 gehört auch die szenische Neuproduktion von Hans Werner Henzes 1966 in Salzburg uraufgeführten „Bassariden“: „Hier“, sagt die Präsidentin, „muss man mitdenken, dass Henze damals zu einer Art neuem Richard Strauss stilisiert worden war, was er im Übrigen ganz und gar nicht sein wollte. Der fortschrittlichen ,Partei‘ war seine Musik zu rückwärtsgewandt. Es wird spannend, zu hören, wie diese ,Bassariden‘ in der heutigen Zeit wirken. Immerhin stammt das Libretto ja von Wystan Hugh Auden, der dann 1968 die Eröffnungsrede der Festspiele gehalten hat.“

Historie im Spannungsfeld. Das Werk steht diesmal im Spannungsfeld des stilistisch zwischen Barock und Moderne aufgespannten Opernprogramms und der unter Hinterhäuser stark ausgebauten zeitgenössischen Programmschiene. „Ich freue mich“, meint Helga Rabl-Stadler, „dass Markus Hinterhäuser offenkundig das richtige Händchen bei der Auswahl der Komponisten hat: Wir konnten ja nicht wissen, dass Beat Furrer heuer den Siemens-Preis verliehen bekommt. Nun ist er einer der Zeitgenossen, deren Schaffen im Fokus der Festspiele 2018 steht.“ Im Übrigen hält die Präsidentin es für wichtig, nicht nur an Uraufführungs-Aufträge zu denken: „Ich halte es für genauso wichtig, Werke aus der jüngeren Vergangenheit neu zu befragen. In der Vorbereitung auf das Jubiläumsjahr 2020 geht es auch darum, die eigene Geschichte widerzuspiegeln.“



Das Jahrhundertfestival wird dann, davon ist die Präsidentin überzeugt, „schwieriger werden als das Festival, das wir 2006 zum 250. Geburtstag Mozarts ausgerichtet haben. Damals ging es uns etwa so wie den Bayreuther Festspielen, die ja mit dem Schaffen Richard Wagners einen klar eingegrenzten Auftrag haben.“

Was man von den Salzburger Festspielen so nicht behaupten kann. „Im Gegenteil“, sagt Helga Rabl-Stadler und erinnert sich, dass selbst Anno 2006 das Konzept des damaligen Festspiel-Intendanten Peter Ruzicka höchst umstritten war: „Zumindest als das Programm bekannt gegeben wurde. Da fand nämlich so mancher Fachmann den Gedanken, sämtliche 22 Bühnenwerke Mozarts zu spielen und sonst ausschließlich Musik des 21. Jahrhunderts aufs Programm zu setzen, ganz und gar nicht inspirierend. Das Publikum und letztlich auch die Kritik haben dann ganz anders geurteilt. Im Rückblick war dieses Mozart-Jubiläum ein rauschender Erfolg. Ruzicka hat den Salzburger Festspielen die Mozartkompetenz zurückgegeben.“

Verantwortung im Land Mozarts. 2020 liegen die Herausforderungen anderswo: „Und wir werden uns ganz sicher nicht bequem auf die Salzburger Hausgötter Mozart und Richard Strauss zurückziehen. Das würde nämlich, so logisch es auf den ersten Blick vielleicht wirken möge, der viel breiteren Gründungsidee der Festspiele zuwiderlaufen. Die lautete nämlich: Oper und Theater – von beidem das Höchste. Die künstlerische Qualität war die eigentliche Festspielidee der Gründer. Sie gab und gibt uns späteren Festspielverantwortlichen jene programmatische Freiheit, die frau sich in Bayreuth sicher manchmal herbeisehnt. Aber an dieser Freiheit prallt der Vorwurf der Beliebigkeit nur dann ab, wenn sie höchstem Qualitätsanspruch standhält. Glucks ,Orfeo ed Euridice‘, Verdis ‚Aida‘ und Monteverdis ,L’incoronazione di Poppea‘, diese Werke gehören alle auf den Salzburger Spielplan. Ob diese Meisterwerke der Gründungsidee Genüge tun, entscheidet hingegen die Qualität der Interpretation.“



Nicht nur in Jubiläumsjahren denken die Salzburger Festspielmacher auch an einen zweiten Aspekt, den die einstigen Gründerväter ins Spiel gebracht haben und der allzeit die Besinnung auf die Aufgaben der Kunst wachhalten kann. „Neben der Qualität ging es Reinhardt, Hofmannsthal und Strauss auch um die Etablierung des ,ersten Friedensprojekts‘ in Europa nach dem Ersten Weltkrieg – und das zu einem Zeitpunkt, an dem noch gar nicht abzusehen war, wann dieser Krieg zu Ende sein und wie er ausgehen würde. Die erste Eingabe um die Genehmigung der Abhaltung von Festspielen formulierte Reinhardt bereits 1917“, betont Rabl-Stadler.

Dergleichen sei auch für die Bewusstseinsbildung der nächsten Generation wichtig: „Wir freuen uns über unsere Jugendprojekte, die Förderungen junger Sänger und junger Dirigenten – und wir wollen diese bis 2020 noch ausbauen“, verspricht die Präsidentin, „um im Sinne eines Ganzjahresprojektes gemeinsam mit den Schulen und den Lehrern zu zeigen, dass das Land Mozarts sich seiner Verantwortung bewusst ist.“



Im Zuge dessen sei es gut, Erinnerungen wachzuhalten, etwa die an die erste, so folgenreiche Aufführung des „Jedermann“ auf dem Domplatz: „Die erste Tribüne im Jahr 1920 hat man aus den Brettern eines Kriegsgefangenenlagers gezimmert, in dem während des Krieges 40.000 Insassen leben mussten – die Stadt Salzburg hatte damals 37.000 Einwohner . . .“



Die Einkünfte aus den Aufführungen verwendete man damals für Kriegsopfer, „keiner der Mitwirkenden hat eine Gage verlangt“, sagt Helga Rabl-Stadler, „ganz im Sinne von Reinhardts Idee von Friedensfestspielen. Dass Festspiele einmal auch ein handfester wirtschaftlicher Faktor werden könnten, daran hat damals kein Mensch gedacht. Nur Reinhardt, der kluge Taktiker, hat bereits mit positiven ökonomischen Folgen argumentiert.“



Wobei es die Präsidentin heutzutage „immer wieder etwas komisch berührt, wenn ich mich geradezu dafür verteidigen muss, dass wir nicht nur künstlerisch, sondern auch ökonomisch Motor einer ganzen Region sind. Natürlich weiß ich, dass Kunst ihre Rechtfertigung nicht in ihrer Rentabilität findet. Aber wenn Carl Zuckmayer so schön gemeint hat, dass in Salzburg die Kultur auch noch ihren Mann nährt, darf man doch darüber glücklich sein!“