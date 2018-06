Neuenfels: „Es geht um eine große Liebe!“

Kontroversiell! Das ist das, was einem zu Inszenierungen von Hans Neuenfels als erstes einfällt. Auch bei den Salzburger Festspielen gab es Diskussionen um Neuenfels’ Versionen von der „Fledermaus“ von Johann Strauß oder Mozarts „Così fan tutte“. Fantasie spricht dem Regiestar aus Deutschland aber niemand ab. Heuer inszeniert er Tschaikowskis „Pique Dame“. Es geht um Leidenschaft, Glück im Spiel, das Mystische – und, so Neuenfels, um den Unterschied zwischen Männern und Frauen in Liebesangelegenheiten. Mariss Jansons dirigiert. „Der Dirigent ist der Wichtigste in der Oper“, ist Neuenfels überzeugt und er leidet nicht darunter, Macht abzugeben: „Überhaupt nicht!“

Die Presse: Spielen Sie Karten?

Hans Neuenfels: Nein.



Hat „Pik Dame“ eine besonders üble Bedeutung – als Karte?

Ich denke nicht. Es ist wie bei allen Spielen, wo eine bestimmte Karte eine Wichtigkeit bekommt. So wie das Ass. Das hat eine besondere Aura.



Was ist für Sie das Wichtigste an der Oper „Pique Dame“?

Es geht um eine große Liebe. Und es ist eine große Choroper. Hermann und Lisa sind ein interessantes Paar. Und es gibt eine große Welt, die der Chor darstellt. Der Chor steht für die Gesellschaft. Sie ist eine Gefahr, ein kleiner Kosmos und eine Brutstätte der Zerstörung. Aber Hermann fühlt sich auch verlockt, das bedroht wiederum die Liebe. Das Spiel bringt den Zufall ins Geschehen, es ist eine Art Rausch, ein anderer als die Liebe, der Rausch passiert durch Gier und Zufall. Ob jemand gewinnt oder verliert, kann man nicht beeinflussen.



Hermann hat kein Glück.

Oh doch! Er hat Glück. Lisa verlässt den bürgerlichen Rahmen, den Fürsten Jelezki, sie würde mit ihm gehen. Aber es ist interessant, die männliche Psyche zu beobachten: Die Liebe allein genügt Hermann nicht. Er will das Abenteuer und die gesellschaftliche Anerkennung. Das Spiel bereichert und macht reich. Bei den anderen Figuren macht das Spiel nicht ihre gesellschaftliche Stellung kaputt. Hermann aber würde durch das Spiel und den Gewinn ihren Status erringen. Er hätte dann eine andere Perspektive. Mit Lisa allein wäre das schwierig. Sie stünde ohne Geld da, wenn sie Jelezki verlässt, sie und Hermann müssten eine ganz neue Existenz miteinander aufbauen.



Das war kaum möglich zur damaligen Zeit, wie man zum Beispiel an Tolstois „Anna Karenina“ sieht, die von der Gesellschaft geächtet wird, nachdem sie ihren Gatten verlassen hat.

Sagen wir mal, es ist schwer. Man muss wählen, bin ich so stark mit dem anderen Menschen verbunden, dass ich es riskiere, die Achtung der Gesellschaft zu verlieren? Oder erweitere ich meine Möglichkeiten durch den Zufall? Hermann geht zur Gräfin. Er schockt sie, sie stirbt, aber sie verrät ihm als Tote die geheime Kombizahl des Spiels. Gehe ich so weit oder komme ich durch die Liebe zum anderen Menschen?



Kann denn Liebe einen Menschen wirklich auf Dauer verändern?

Natürlich! Wir gehen davon aus. Das ist unsere humane Hoffnung oder unser Antrieb. Meistens geht es schlecht aus, wie man bei „Romeo und Julia“ sieht. Die Gesellschaft ist maßgeblich daran beteiligt, dass die Liebe nicht möglich ist. Die Liebe ist eben das größte Risiko, das wir in unserer menschlichen Existenz und in unserem Diesseits eingehen können.



Ihr eigenes Leben hat eine große Stetigkeit in der Liebe. Seit den sechziger Jahren sind Sie mit Ihrer Frau, der Schauspielerin Elisabeth Trissenaar, zusammen.

Ja! Das ist auch mein größtes Risiko. Wir beide wussten, dass es so ist. Ich habe es nie bereut. Und meine Frau auch nicht. Wir unterhalten uns öfter darüber. Also glaube ich, darf ich das sagen.



Was hält Sie beide zusammen? Reden Sie viel miteinander?

Ja. Wir versuchen, Konflikten und Schwierigkeiten nicht aus dem Weg zu gehen. Und wir schlagen sie einander nicht in willkürlichen Momenten plötzlich auf den Kopf. Wir versuchen auf eine genehme und zivilisierte Art darüber zu sprechen, wenn wir das Gefühl haben, dass es notwendig ist. Und wir versuchen, Probleme zu verarbeiten oder sie zu akzeptieren.



Ich finde das überraschend. Sie sind ja beide Kinder der 1968er-Revolte gewesen. In dieser Zeit ging es beziehungsmäßig und sexuell eher, sagen wir, bewegt zu. Wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment, hieß es.

Ja, wie gesagt, es ist ein relativ unerklärliches Geschehen zwischen uns und das einzige Geheimnis, das Menschen miteinander teilen können.



Tschaikowski war homosexuell. Das musste er geheimhalten. Eine große Belastung für sein Leben, denke ich. Was meinen Sie?

Sicher ist, Tschaikowski war leidenschaftlich homosexuell. Und damals war es nicht möglich, sich gesellschaftlich zu outen. Soweit ich gelesen habe, hat er sich aber viel mit Freunden umgeben. Ich nehme nicht an, dass der Umgebung seine Neigung verborgen geblieben ist. Man hat in Moskau oder Sankt Petersburg sicher um seine Beziehungen gewusst. Und er war sehr oft auf Auslandsreisen, wo er vielleicht freier war.



Die Musik klingt teilweise italienisch, nicht nur in „Pique Dame“. Der Dirigent Valery Gergiev meinte, Tschaikowski sei kein richtiger Russe. Was sagen Sie?

Es stimmt. Tschaikowski wusste sogar selbst um diese Schwierigkeit. Er war eben ein Europäer. Russland war für ihn nur der Ausgangspunkt. Es gibt entsprechende Zitate von ihm. Er meinte es ironisch, wenn er sagte, das müssen wir jetzt einmal auf die russische Weise erledigen. Oder: Wir brauchen russische Musik. Sein Charakter, seine Willensstruktur waren europäisch: Die Zerrissenheit, das Inkohärente, das Fragmentarische, das Europa auszeichnet, dafür hatte er ein Faible. Das macht Tschaikowskis Musik so reizvoll. Sie war eben nicht folkloristisch-russisch wie bei Mussorgski und seinen Kollegen. Da ist ein großer Unterschied.



Was können Sie schon von der Inszenierung verraten?

Nicht viel. Wir wissen natürlich schon alles. Wir arbeiten seit Oktober letzten Jahres intensiv an der Aufführung. Das Konzert ist fix. Das ist das Wichtigste. Wir haben das Bühnenbild schon vorgestellt, die Kostüme sind schon in der Verarbeitung.



Wird es eine moderne Inszenierung?

Das würde ich nicht sagen. Ich aktualisiere nicht in meinen Operninszenierungen. Es ist nicht zeitgenössisch, wenn man die Kutsche gegen einen Porsche tauscht. Ich finde es sehr wichtig, dass man das Gefühl hat, dass eine Oper aus einer bestimmten Zeit kommt. Man spürt die Dichte und die Wichtigkeit von „Pique Dame“ von selbst. Ich muss keine Bluejeans und keine Second-Hand-Kostüme machen oder die Oper in die Gegenwart verlegen. Die Aufführung wird temporeich und wechselhaft sein.



Nicht statisch wie früher Operninszenierungen waren.

Richtig. Man wird sehen, dass die inneren Orte der Personen ins Traumatische gehen. Es gibt viele Irrationalitäten und Überschreitungen, wie es ja auch in der Wirklichkeit der Fall ist. Die Persönlichkeiten entäußern sich mit ihren Gefühlen ins Fantastische. Diese Gefühlswelt ist sicher auch extrovertiert. Das ist das, was ich in Anführungszeichen als „russisch“ empfinde. Es wird gern geredet, man diskutiert und analysiert, wie man ja auch bei Dostojewski und Tolstoi nachlesen kann.



Die Franzosen sind auch so. Sie können sich zu Tode streiten über intellektuelle Nuancen und Themen. Finde ich.

Das stimmt. Das ist wiederum europäisch, en vogue im wahrsten Sinne des Wortes.



Ein russisches Mädchen, eine Journalistenkollegin, sagte mir vor kurzem, es gibt im Russischen viel mehr Worte für Liebe als in den europäischen Sprachen.

Ich kann es nicht sagen. Ich weiß es auch nicht, warum. Aber die Liebe hat von sich aus viele Möglichkeiten sich auszudrücken.



Haben Sie eine spezielle Beziehung zu Mariss Jansons? Er ist, glaube ich, einer der Lieblingsdirigenten der Wiener Philharmoniker.

Nein, aber ich bewundere ihn als Hörer. Er dirigiert meisterhaft und lebendig. Er hat etwas Unmittelbares und zugleich berührend Tiefgehendes. Es ist faszinierend zu sehen, wie er arbeitet. Es gibt einen großen Film über ihn, den ich vor kurzem gesehen habe.



Als Regisseur hat man im Musiktheater weniger Macht als im Sprechtheater.

Natürlich. Der Wichtigste in der Oper ist der Dirigent. Er hat absolute Priorität. Er ist der Abendspielleiter, er bestimmt die Einsätze und den Rhythmus. Er hat die Sorge um die Sänger und das Orchester.



Sie leiden nicht darunter, dass Sie weniger Macht haben?

Nein. Überhaupt nicht. Ich hatte schon mit vielen wichtigen Dirigenten zu tun, etwa Andris Nelsons oder Kirill Petrenko. Ich bewundere Dirigenten – und wir sind immer gut miteinander ausgekommen, weil wir einander akzeptieren.



Was kann die Oper, was Theater nicht kann? Die große Emotion! Sie ist dort erlaubt, im Sprechtheater weniger.

Das würde ich absolut bejahen. Die Emotionen und das Unterbewusstsein werden durch die Oper ganz anders wachgerüttelt als im Sprechtheater.



Warum?

Das ist jetzt ein langes Thema. Es hat sich so entwickelt. Aber das Schauspiel, wie wir es früher gemacht haben, Claus Peymann, Peter Zadek oder Klaus Michael Grüber oder ich, das hatte sehr wohl eine unmittelbare Wirkung auf das Publikum. Ich weiß nicht, warum sich das ein bisschen verändert hat.



Spielen Sie ein Instrument?

Leider nicht. Ich bedauere das. Ich hatte keine Zeit. Geige hätte ich gern gelernt.