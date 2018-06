Machtspiele und Obsessionen

Mit Monteverdi war die Oper plötzlich und voll ausgebildet da, und gleich mit den Themen, die die Gattung weiterhin und bis heute bestimmen sollten: Kunst („Orfeo“, 1607) und Politik („L’incoronazione di Poppea“, 1642). In dem Jahrhundert, in dem wir der Oper erstmals begegnen, wurden auch die moderne Politik und das Staatsdenken erfunden. Kein Zufall, so scheint es. Neue Zeiten setzen neue Ideen frei. Doch warum der Rückgriff auf das antike Muster? Was als Neuorientierung und neue Kunstform angelegt war, wirkte wie ein Rückzug. Entsprach es einfach den Konventionen der Zeit?

Politik, Kult, Kunst, Feier. Die italienische Elite wusste, dass das antike Theater mehr als Abendunterhaltung war, sein Anspruch war weitaus höher, war gesellschaftspolitisch. In diesem ästhetischen Erlebnis verschmolz alles, Politik, Kult, Kunst und Feier. Die Bürger der Polis versammelten sich im Theater und verständigten sich hier als politische Gemeinschaft über sich selbst. Ein identitätsstiftender Akt und Hilfe zur Bewältigung des Lebens. Wer auf diese Gattung zurückgriff, wollte mehr als Unterhaltung, er reagierte auf den Geist der Zeit, wollte auch eine Selbstauslegung der Gesellschaft.

Die Politik des neronischen Zeitalters, wie sie in „Poppea“ dargestellt wird, schneidet nicht gerade gut ab, es ist eher ein Abgesang. Das erstaunliche Alterswerk – Monteverdi war bereits 75 – greift nicht auf einen Mythos zurück, sondern auf einen historischen Stoff, in dem Unmoral die Sphäre der Politik beherrscht. Virtù, die Tugend, hat keine Chance und muss sich von Fortuna verspotten lassen: „So verbirg dich, o Tugend, längst in Armut gesunkene / Göttin, an die keiner glaubt.“ Als Dritter tritt Amor auf, er bringt den privaten und irrationalen Affekt ins Spiel. Ergreift seine entfesselte Subjektivität die Macht, ist die moralische Korruption unvermeidbar, die rationale Politik abgemeldet.

Herrscher Nero kümmert sich nicht um sein politisches Amt, sondern denkt daran, wie er seine Frau Ottavia verstoßen und durch die Geliebte Poppea ersetzen kann. Nur Seneca verkörpert Vernunft und Staatsräson, sie sind auf verlorenem Posten. Das Gespräch zwischen Nero und Seneca ist hochpolitische Reflexion und führt ins staatswissenschaftliche Denken der Neuzeit. Es geht um die Ignoranz der Macht gegen die Staatsweisheit, wie sie von Niccolo Machiavelli propagiert wurde. Mit Senecas Selbstmord stirbt die Staatsräson. Die Anspielungen waren augenfällig. Poppea besteigt den Thron – kein moralisch beglückendes Ende. Eher eine Warnung: Setzt keine Hoffnungen in die Politik!

Konnex von Antike und Moderne. Die abendländische Kunst und Literatur ohne das Stoffreservoir der Antike? Das ist nicht vorstellbar, egal ob man auf die Spätrenaissance Monteverdis blickt, die Zeit der Weimarer Klassik oder das 19. Jahrhundert. Freilich: Je moderner die Zeiten, desto komplexer die Antikenrenaissance. Irgendwann war Winckelmanns Diktum von der „edlen Einfalt und stillen Größe“ der antiken Kunst überholt. Die alten Geschichten wurden neu gesehen: als frühzeitliche Form der Weltdeutung und Erfassung der Wirklichkeit, zusätzlich zu ihrer engen Beziehung zu Kult und Ritual. So bahnte sich ein eigentümlicher Konnex von Antike und Moderne an. Die Antike war für Klimt und die Sezessionisten alles andere als überholt, sie belebten die alten Stoffe und Motive. Die Sujets wurden nicht willkürlich gewählt, als austauschbare Staffage, sondern waren adäquater Ausdruck zeitgenössischer Befindlichkeit. Ein verbreitetes Thema wurde die Geschichte rund um Herodes Antipas und seine Stieftochter Salome, die sich in Johannes den Täufer verliebte. Salome wurde zur Kultfigur in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, als Femme fatale, als vordergründig perverse, lüsterne Frau, die den Täufer enthaupten lässt, um ihm danach einen von ihm zu Lebzeiten verweigerten Kuss auf den erkalteten Mund zu drücken. Richard Strauss’ musikalische Umsetzung steht in einer breiten Tradition. Innerhalb weniger Jahre rund um 1880 entstanden Gustave ­Moreaus Ölgemälde „Salomé dansant devant Hérode“, Gustave Flauberts Erzählung „Herodias“, Massenets Oper „Herodiade“. In der Bibel und der antiken historischen Literatur kommt die Herodes-Tochter kaum vor. Die Leerstelle, die die historische Überlieferung hinterließ, wurde gefüllt mit reicher Legendenbildung und üppiger dichterischer Ausschmückung. Immer freier und willkürlicher wurde der Umgang mit Salome. Hat es ihren Tanz, mit dem sie die Tötung des Johannes von Herodes erzwang, wirklich gegeben? War es nur ein Reigen, waren es graziöse Einzelbewegungen? Jedenfalls dürfte er gegen die jüdischen Sitten von damals verstoßen haben.

Schattig-schön. Salome wurde zur heidnischen Hure Babylon. In der Gegendarstellung zu Johannes wurde in der Kunst drastisch die Konfrontation von Christentum und Heidentum thematisiert. Oscar Wilde lieferte, angeregt von Moreaus Gemälde, die verbale Adaption des juwelengleißenden Malstils, er erzeugt mit dem Wortschatz der décadence eine sinnlich-schwüle Atmosphäre, die den Leser in eine schattig-schöne Kunstwelt entführt und mit den berühmten Klangfarben von Richard Strauss ihre Vollendung findet.

Eine gewaltige kulturgeschichtliche Spannung liegt in unserem dritten Beispiel, von einem Jahrtausende alten archaischen Mythos hin zu einer modernen Oper, Hans Werner Henzes „The Bassarids“ (1966 in Salzburg uraufgeführt). Mehr als 2400 Jahre alt ist das Drama „Die Bakchen“ des Euripides, das selbst an einen noch älteren Mythos, den Dionysos-Kult, erinnert. Henze schrieb das Werk in einem fanatischen Schaffensrausch in nur einem Jahr. Seine Librettisten legten ihm den Dionysos-Stoff nahe, die natur- und menschenverbundene Gottheit steht für Kraft, Genuss und Regeneration. Er ist aber auch der Gott der Befreiung, der „Löser“, der physische soziale und geistige Fesseln zu lösen und von Leiden zu befreien vermag. Er verkörpert viele emotionale, traumhafte, narkotische und sinnliche Komponenten, so wird er zum Gott des Theaters. Der dramaturgische Angelpunkt in der Oper ist ein Erdbeben, das die Machtverhältnisse in der von König Pentheus beherrschten Stadt Theben umkehrt. Dionysos rächt sich, weil man seine Göttlichkeit nicht anerkennt, lässt die Frauen der Stadt in einen Wahn verfallen und in die Berge ziehen und übernimmt die Macht in der Stadt. Pentheus wird von den Anhängerinnen des Dionysos, den rasenden Mänaden, zerfleischt.

Doch Dionysos enttäuscht in den „Bassariden“ am Ende auf grausame Weise die in ihn gesetzten sakralen und moralischen Hoffnungen. Als vermeintlicher Befreier Thebens ist er aufgetreten und hat den Mythos des Erlösers verbreitet. Als neuer Herrscher löst er den alten mit einer fürchterlichen Bluttat ab und unterwirft das Volk. Melancholie und Hoffnungslosigkeit bleiben übrig vom Mythos. Henze ging auf diese gesellschaftlichen Implikationen seiner Oper ein: „Was ist Freiheit, was ist Unfreiheit? Was ist Repression, was ist Revolte, was ist Revolution?“ sei sein Thema gewesen. Am Ende wird der Oppositionelle und Revolutionär selbst zum restriktiven und korrumpierten Machthaber, dem die Bassariden gedankenlos und verblendet huldigen: „Wir knien und beten an.“ Das Motto der Oper war einem Gedicht Gottfried Benns entnommen: „Die Mythe log.“