Die Qualen eines Abgründigen

Ein Mann streift Mitte der Achtzigerjahre des 19. Jahrhunderts durch Norwegens Hauptstadt Kristiania, das heutige Oslo. Er ist, falls man diesen Roman autobiografisch liest, zirka 27 Jahre alt und möchte Schriftsteller werden – ohne großen Erfolg. Die Feuilletons, die er Zeitungen anbietet, werden selten angenommen, sie seien zu kompliziert, zu sonderbar, heißt es. Er schreibt auch philosophische Abhandlungen und versucht sich an einem Drama. Der Mann leidet unter großen Entbehrungen. Auch in den bescheidensten Unterkünften, in denen wahrscheinlich sogar Rodion Raskolnikow sich beengt gefühlt hätte, kann er selten die Miete bezahlen. Zuweilen ist er auch obdachlos. Dann spürt man die Nässe und Kälte bis auf die Knochen. Zum Schreiben bleiben ihm schließlich nur noch ein Bleistiftstumpf und ein paar Blatt Papier.

Oft hat er tagelang nichts zu essen. Die beklemmendsten Szenen sind die, in denen er sein Hungergefühl beschreibt. Er schluckt den eigenen Speichel runter, um ein Sättigungsgefühl zu haben, er lutscht an Steinen oder Spänen, saugt schließlich sogar am Blut aus seinen Fingern. Am Ende verlässt der Mann Kristiania und heuert als Hilfsmatrose auf einem russischen Schiff an. Es geht in eine neue Welt.



Vielleicht. Denn auf diesen Ich-Erzähler ist wenig Verlass. Er gibt verschiedene Namen an, erfindet immer wieder, je nach Ansprechpartner, eigene Biografien. Fest steht nur, dass dieser werdende Künstler stolz ist, aufbrausend und unstet. Wenn ein noch Ärmerer ihn um eine Gabe bittet, versetzt er die einzige Weste, wirft dem Bettler das Geld zu, um den sozialen Abstieg zu verschleiern. Dann friert er im herannahenden Winter. Er sei wahnsinnig, sagt eine Frau, mit der eine seltsame Liebesgeschichte beginnt, die rasch scheitert. Wahrscheinlich hat sie recht. „Hunger“ heißt dieser Text, ein Entwicklungsroman über einen Mann, der zwischen Depression, Unterwürfigkeit und Überheblichkeit schwankt. Es ist eine alte Geschichte, doch immer wieder neu: Der Künstler, der zu sich finden will und dazu erst einmal ein Werk schaffen muss.



Dämonen, Extremisten und Verfemte. Ein Stoff, wie geschaffen für Frank Castorf. Auf der Suche nach einer Novität für seine ausufernden Produktionen nimmt sich der deutsche Regisseur gerne der Werke extremer Dichter an. So erleben die Zuseher dann mit etwas Glück eine gewaltige Tour durch das Dämonische in den Romanen Fjodor Michailowitsch Dostojewskis, das Skandalöse bei Pitigrilli oder Hans Henny Jahnn. Und manchmal kommt bei dem früheren langjährigen Intendanten der Berliner Volksbühne auch ein Verfemter zu Ehren, etwa der antisemitische französische Kollaborateur Louis-Ferdinand Céline mit seinen aberwitzigen Romanen. In diesem Jahr ist bei den Salzburger Festspielen ein norwegischer Außenseiter dran, um von Castorf verarbeitet zu werden: Knut Hamsun mit seinem Debütroman „Sult“ (auf Deutsch „Hunger“), der ihn 1890 zu Recht berühmt gemacht hat, auch Elemente aus „Mysterien“ (1892) fließen mit ein. Später aber war dieser Dichter mindestens so berüchtigt wie zuvor geschätzt. Kaum ein Autor hat nach einem so steilen Aufstieg einen so tiefen Fall erlebt. 1920 wurde Hamsun mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet, vor allem für den Roman „Markens Grøde“ (auf Deutsch: „Segen der Erde“) von 1917. Der aus ärmlichen Verhältnissen stammende, 1859 in Garmo geborene Autor, der sich seinen Beruf hart erkämpfen musste, stand nach dem Ersten Weltkrieg am Zenit und wurde weltweit als einer der Großen der neueren Literatur anerkannt. Doch als die Nationalsozialisten 1933 unter Adolf Hitler in Deutschland an die Macht kamen, erwies sich Hamsun als deren bedingungsloser Bewunderer. Er setzte sich im Wahlkampf für den norwegischen Faschisten Vidkun Quisling ein. Als die Wehrmacht in Norwegen eindrang, begrüßte er das. Hamsun verteidigte sogar die Konzentrationslager der Nazis. Seinem Freund Joseph Goebbels, dem Propagandaminister des NS-Regimes, schenkte er 1943 seine Nobelpreismedaille. Und als Hitler 1945 Selbstmord beging, schrieb der norwegische Autor noch im Mai 1945 einen kurzen, bewundernden Nachruf, der sich wie trotziger Irrsinn liest: „Er war ein Krieger, ein Krieger für die Menschheit“, heißt es da uneinsichtig über einen der größten Verbrecher der Geschichte, Hitler sei „eine reformatorische Gestalt von höchstem Rang“ gewesen. Hamsun „verneigte sein Haupt“ vor dem toten Diktator.



Bei Hitler auf dem Obersalzberg. Das war mehr als literarischer Selbstmord. Wäre es Wahnsinn, hätte es doch Methode. Es muss auch eine bizarre Begegnung (zu sehen in Jan Troells Film „Hamsun“ am 14. August in Salzburg in „DAS KINO“) gewesen sein, als Hitler Hamsun 1943 auf dem Obersalzberg empfing – zwei ehemalige Obdachlose, die beschlossen hatten, Politiker bzw. Künstler zu werden, als sie noch ganz unten waren. Fordernd trat der Dichter auf, er unterbrach den Diktator. Der soll danach getobt haben. Der greise Schriftsteller endete so weit unten, wie er es in seinen frühen Jahren gewesen war. Er wurde nach dem Krieg zu einer derart hohen Geldstrafe verurteilt, dass er 1952 in tiefer Armut starb. Hamsun blieb in seiner Heimat bei der überwiegenden Mehrheit jahrzehntelang geächtet, erst zum 100. und 150. Jubiläum seines Geburtstages war eine zögerliche Gegenbewegung zu erkennen. Die späten Jahre haben Hamsuns beachtliche literarische Leistungen bis heute überschattet. Bereits mit „Hunger“, diesem frühen, schmalen Prosawerk, hat er vieles der anbrechenden Moderne vorweggenommen. „Old King Cnut“, wie James Joyce bewundernd anmerkte, hat neue Stilmittel wie den inneren Monolog konsequent angewandt, die der Ire dann in seinem Jahrhundert-Roman „Ulysses“ auf die Spitze trieb. Auch für Marcel Proust und sein Monumentalwerk „À la recherche du temps perdu“ ist der Norweger mit seinem Sekundenstil ein wichtiger Vorläufer. Zu den Bewunderern Hamsuns gehörten so unterschiedliche Autoren wie Henry Miller, Thomas Mann, Theodor W. Adorno und Ernest Hemingway.

Mit den Augen des verwirrten Helden. Im neuen Jahrtausend hat sich Daniel Kehlmann zu Hamsuns Adoranten gesellt. Zur Neuausgabe von „Hunger“ im Jahre 2009 schrieb der Bestseller-Autor ein Nachwort, das lustvoll auf die quälenden Passagen und das Unbehagen an solch kompromissloser Literatur eingeht: „Alles sehen wir durch die Augen des verwirrten Helden, und dennoch begreifen wir eigentlich nichts von ihm.“ Genau das aber sei die epochale Entdeckung dieses Romanciers: „Motive sind verzichtbar. Es ist nicht nötig, zu verstehen, warum Figuren sich so verhalten, wie sie es tun; ihre Undurchsichtigkeit macht sie auf seltsame Weise nicht weniger realistisch, sondern glaubhafter.“ Kurz: Nach dem Gesellschaftsroman und dem Sozialdrama, im Rückgriff auf Dostojewski und Strindberg, werde die produktive Kraft des Wahnsinns entdeckt. Für einen dramatischen Berserker vom Format Castorfs muss das eine große Versuchung sein.