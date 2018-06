Gipfelstürmer als Grenzgänger

Apokalyptisch beginnt die Konzertreihe der Wiener Philharmoniker bei den Salzburger Festspielen 2018: Die Stellung der Werke des ersten philharmonischen Programms als festliches Finale der „Ouverture spirituelle“ erklärt die geistliche Konnotation. Auf Bernd Alois Zimmermanns Trompetenkonzert von 1954, dirigiert von Andris Nelsons, folgt Gustav Mahlers Zweite Symphonie – die Titel beider Werke signalisieren den inhaltlichen Zusammenhalt: „Nobody knows de trouble I see“ heißt Zimmermanns etwa 14-minütiges Concerto. Dem Hymnus an die Glaubensgewissheit der „Auferstehungssymphonie“ geht also die Anverwandlung eines bekannten Spirituals voran. Zimmermanns Trompetenkonzert, gespielt von Håkan Hardenberger, beschäftigt sich ganz konkret mit der rassistischen Gegenwart seiner Zeit – in den USA. Ein geistliches Lied der schwarzen Bevölkerung zieht sich wie ein Cantus firmus durch sein Werk, in dem avantgardistische Tendenzen der europäischen Musik im Gefolge von Arnold Schönbergs Zwölfton-Methode mit dem afroamerikanischen Jazz-Idiom verschmelzen.

Brückenschläge. So hört man im Kontext einer streng organisierten musikalischen Form manch improvisatorisches Einsprengsel; und swingende Passagen, die sich zum eindringlichen Appell ballen – ganz nach dem Vorbild der musikalischen Ereignisse im Finale der Mahler-Symphonie, in der nach gewaltigen Eruptionen Totenstille eintritt und nur noch ferne Vogelstimmen zu hören sind, ehe der erlösende Schlusschoral im dreifachen Piano anhebt: „Auferstehen wirst du . . .“ Einen ganz und gar entgegengesetzten Erlösungsgedanken formuliert das Eingangswerk des folgenden philharmonischen Programms unter Esa-Pekka Salonen, das mit Richard Strauss’ Tondichtung „Also sprach Zarathustra“ anhebt, einer tönenden Verherrlichung von Friedrich Nietzsches Philosophie vom Übermenschen, der nach einem bacchantischen Tanzlied freilich ein im Nirwana verklingendes „Nachtwandlerlied“ folgt – unversöhnt stehen einander am Ende des Werks die Gegensätze gegenüber: utopische Vision und irdische Leidenschaften. Die nach der Pause erklingenden „Folk Songs“ von Luciano Berio (gesungen von Marianne Crébassa) leiten zu Béla Bartóks Ballettmusik zum „Wunderbaren Mandarin“ über – von dem aus sich der programmatische Überbau des Programms erst erschließt: Für Bartók stand vor der Beschäftigung mit der Volksmusik seiner Heimat die Auseinandersetzung mit der Klangwelt von Richard Strauss, vor allem mit der rauschhaften Leuchtkraft der „Zarathustra“-Partitur im Zentrum des Interesses. Mit der mörderischen Handlung des „Mandarins“ erreicht die Programm-Linie der Festspielkonzerte den säkularen Gegenpol zum spirituellen Einstieg, um unter Riccardo Mutis Leitung dann mit Franz Schuberts letzter großer Vertonung des Mess-Ordinariums gleich wieder in höchste geistliche Höhen vorzudringen: Die Es-Dur-Messe gehört zu den gewaltigsten, tiefgründigsten Chorwerken der Romantik, wie eine Vorwegnahme jener vollkommenen Vergeistigung, die nach Schubert nur noch Anton Bruckner zu erreichen vermochte.

Antipoden. Dessen Vierte Symphonie konfrontiert Herbert Blomstedt im vierten philharmonischen Programm dieses Sommers mit der Vierten Symphonie von Jean Sibelius: eine Konfrontation gegensätzlichster Realisierungen des symphonischen Gedankens – schon die Grundtöne der beiden Werke sind so weit voneinander entfernt, wie sie auf dem Quintenzirkel nur voneinander entfernt sein können: In Es-Dur steht Bruckners, vom Komponisten selbst so getaufte „Romantische“, in a-Moll die 1911 vollendete Vierte des finnischen Meisters, der hier ganz bewusst eine Stellung jenseits aller stilistischen Strömungen seiner Ära einnimmt. Die Vierte ist die rätselhafteste seiner sieben Symphonien, von analytischen Vordenkern der europäischen Moderne, voran von Theodor Adorno, wütend verdammt, für Hörer in deutschsprachigen Landen bis heute eine große Unbekannte.

Dass sie mit ihren sich auflösenden Formen und kühn geschwungenen musikalischen Bögen neben Bruckners Versuch stehen, der klassischen Symphonieform noch einmal eine, wenn auch in gigantische Ausmaße gedehnte, Lösung abzutrotzen, gehört zu den vornehmsten Aufgaben eines Festivals: Hier wird nicht nur die Gefühlsebene des Publikums angesprochen, sondern auch der Intellekt: Für ausschweifende Assoziationen gibt im Übrigen nicht nur Bruckners „Programm“ Anlass, das für den Beginn der Symphonie das Bild einer erwachenden mittelalterlichen Stadt evoziert, mit Hornrufen von den Türmen und aus den Stadttoren sprengenden Reitern – die sich im (übrigens nachkomponierten) „Scherzo“ dann zur stürmischen Jagd samt Pausen-Picknick einfinden . . .

„Musica impura“. Diskussionen, ob solche bildhaften „Inhaltsangaben“, wie sie sich im Salzburger Philharmoniker-Programmbogen des Jahres 2018 von Mahler über Strauss bis zu Bartók zuhauf finden lassen, im symphonischen Bereich zulässig sind oder nicht, wurden seit Mitte des 19. Jahrhunderts erbittert geführt.

Für einen Meister des 20. Jahrhunderts wie Hans Werner Henze stand fest, dass Musik, die „nur sich selbst bedeutet“, wenig Sinn haben kann. Henze plädierte für die „Musica impura“, hatte nie Scheu, dramatisch-märchenhaft-politische Konnotationen auch in den Konzertsaal zu holen und komponierte sein Drittes Klavierkonzert als Vorstufe zu einem nie realisierten Ballett-Projekt für John Cranko, der zu Henze-Klängen den „Tristan“-Mythos neu beleuchten wollte.

Was von dem Projekt bleibt, ist eines der fesselndsten Konzertwerke der jüngeren Musikgeschichte: „Tristan“, im Untertitel „Préludes für Klavier, Tonbänder und Orchester“, die ausgehend vom Epos des Gottfried von Straßburg manch programmatische Idee thematisieren, unter anderem auch den Richtungsstreit zwischen Freunden Anton Bruckners und denen seines Widerparts Johannes Brahms: Über allem schwebt Wagners „Tristan“-Musik, die – wie das mittelalterliche „Lamento di Tristano“ durch Henzes Partitur durchscheint; Zitate aus Brahms’ scheinbar ganz „purer“ Erster Symphonie tönen herein „wie der Feind“, irritierend, von verrückten Klavierimprovisationen förmlich „ausgetrieben“, die der bei den Festspielen mehrfach beschäftigte Igor Levit musizieren wird. Franz Welser-Möst dirigiert nach der Pause in diesem letzten Philharmoniker-Programm der Saison Ausschnitte aus der „Götterdämmerung“ von Richard Wagner. Auch das mit Bezug zum diesjährigen Festspielprogramm und zum einleitenden Werk der Matinee: Die „Götterdämmerung“ aus der Feder des „Tristan“-Meisters war jene Oper, die Hans Werner Henze sich auf sanften Druck seines genialen Librettisten Wystan H. Auden in Wien anhören musste, bevor er daran ging, seine Antiken-Tragödie „Die Bassariden“ in Musik zu setzen, die heuer im Opernprogramm der Festspiele wieder aufgeführt wird . . .