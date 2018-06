Seelenschau jenseits von Kostüm und Maske

Mag schon sein, dass am Anfang das Wort war. Aber wie viel mehr bringen die Worte in uns zum Klingen, wenn sie gesungen werden? Und wie viel deutlicher spricht Musik, die einen Text mitteilt? Als Joseph von Eichendorff 1847 in Wien einige seiner Gedichte von Robert Schumann vertont hörte, gestand er im Gespräch mit dessen Frau Clara ein, dass ihr Gatte den „Liedern erst Leben gegeben“ habe. Was aber fügen dann im Liedgesang die Interpreten der lebendigen Verbindung aus Wort und Ton hinzu, ein sensibler Mensch am Klavier etwa und eine Singstimme, die der Intimität Klang verleiht? Im idealen Falle dürfen wir es getrost Seele nennen – und umgekehrt betrachtet können wir dieser künstlerischen Seele auf keinem Wege näherkommen als in einem Liederabend.

Märchen und Leid. Matthias Goerne ist so ein Künstler, dessen Gesang das Unsagbare fühlen lässt. Im letzten Sommer war er Salzburgs gefeierter Wozzeck, heuer gibt er hier den Sarastro; daneben ist er mittlerweile beim Wotan in Wagners „Ring des Nibelungen“ angelangt und bei alledem doch einer der führenden Liedsänger unserer Zeit geblieben. Mit seinem charakteristisch weichen und dunkel getönten, dabei aber modulationsreichen Bariton widmet er sich wieder einmal Schumann – und das an der Seite eines seiner bevorzugten Partner am Klavier, Markus Hinterhäuser. Unter solchen Umständen gehe es in den Proben „gar nicht so sehr um Singen und Spielen, sondern mehr um ein sich Einstimmen, ein Nachdenken über Text und Musik, ein neu Lesen“, erklärt Goerne.

Der eingangs erwähnte Liederkreis nach Eichendorff op. 39 bildet das populäre Herzstück: Die unvergleichliche Poesie der „Mondnacht“, die heiter verbrämte Schauermär von der Hexe Loreley im „Waldesgespräch“, das geheimnisvolle Weben im „Zwielicht“, das Schwärmen eines pochenden Herzens in der abschließenden „Frühlingsnacht“ – all das und mehr fügt sich zu einem Kaleidoskop romantischer Empfindungen zusammen. Rundherum gruppieren die beiden Künstler wunderbar expressive Musik aus Schumanns vielfältigem Schattenreich: Die Gesänge des Harfners aus Goethes „Wilhelm Meister“, die Schwermut und Hoffnungslosigkeit nach Nikolaus Lenau sowie zuletzt die Gedichte der Königin Maria Stuart op. 135. Lakonischer, radikaler als in diesem letzten Zyklus aus seiner Feder hat Schumann wohl nie komponiert.

Heimat in Wort und Ton. Dem schwierig zu fassenden Begriff Heimat spüren gleich zwei ganz unterschiedliche Künstler nach. Da ist zunächst Rolando Villazón – einer, der seine Seele beim Singen nie verbergen kann und zugleich sein Metier von verschiedenen Seiten aus betrachtet und erfüllt: als Sänger, als Opernregisseur und ab 2019 auch als Intendant der Mozartwoche Salzburg. „Im Vergleich zur Oper ist das Lied eher eine Implosion, nicht wie die Oper eine Explosion“, beschreibt Villazón den Unterschied zwischen den Genres. „In der Oper nehmen wir das Herz des Stückes und tragen es nach außen, ins Freie, wenn Sie so wollen. Im Lied ist es eine nach innen gerichtete Dynamik, die allerdings trotz, oder gerade ob ihrer Subtilität, dieselbe Energie erfordert wie in der Oper. Diese Balance zu schaffen ist schon eine Herausforderung.“ Mit Carrie-Ann Matheson am Klavier holt der Tenor Lieder aus der alten und der neuen Welt ins Rampenlicht: Gesänge, in denen Komponisten aus Spanien, Mexiko, Argentinien und Brasilien die Volksmusik ihrer Zeit und Region in jeweils ganz individueller Manier zum Klingen brachten und ihr somit Einlass in den Konzertsaal verschafften. Und wer Villazón einmal mit diesem Repertoire vernommen hat, der kennt die vibrierende Leidenschaft und mitreißende Freude, mit der er es vorträgt.

Der andere ist der Bassbariton Florian Boesch – einer, der nicht davor zurückschreckt, mit seinem Gesang schonungslos in seelische Abgründe zu blicken. Um Unrast, um den unbehausten Menschen, ja um die „transzendentale Obdachlosigkeit“ des modernen Individuums scheint es da zu gehen, wie es der Philosoph Georg Lukács 1916 in seiner „Theorie des Romans“ formuliert hat. Franz Schubert ist Ausgangspunkt und Vorbild für zwei Komponisten des 19. und 20. Jahrhunderts: Dem rast- und ruhelosen, liebeswunden Protagonisten in Gustav Mahlers „Liedern eines fahrenden Gesellen“ antworten Boesch und Malcolm Martineau am Klavier mit Ernst Kreneks „Reisebuch aus den österreichischen Alpen“ aus dem Jahr 1929, kurz nach seinem (von den Nazis bekämpften) Erfolg mit der Oper „Jonny spielt auf“. Eine reale Wanderschaft, eine „Pilgerfahrt zu den Heiligtümern der österreichischen Landschaft und Geschichte“, wie Krenek sie selbst nannte, hat den Städter Krenek verwandelt: „Ich glaube, es war das einzige Mal in meinem Leben, daß ein Werk so offensichtlich und unmittelbar durch Erleben inspiriert wurde.“

Nach der Heimkehr waren in zwanzig Tagen Hand in Hand Text und Musik zu den zwanzig Liedern vollendet – manchmal zwei an einem Tag. Musikalisch geriet der Zyklus, eine der größten Leistungen des 20. Jahrhunderts in diesem Genre, laut Krenek zu einer „Rückkehr zu Schubert“ und Neuerfindung der Tonalität: „Ich berauschte mich buchstäblich daran, diese einzigartigen, zeitlosen Wunderwerke der Musikliteratur immer wieder zu spielen. Weder vorher noch nachher ist es mir jemals wieder gelungen, Schuberts Kompositionsverfahren so vollendet neu zu erschaffen, ohne die Montagetechnik des Surrealismus anzuwenden, zumindest nicht absichtlich, sondern ganz ernsthaft und daher eigentlich auch ohne die eigene Originalität zu opfern.“ Zugleich ist dieses „Reisebuch“ ein faszinierendes Stück Zeitgeschichte aus jenem damals noch jungen Österreich, an dessen Lebenskraft 1918 als Rest der Donaumonarchie viele gezweifelt hatten und das wenige Jahre später dem Faschismus anheimfallen sollte. 1938 verlor Krenek seine alte Heimat und floh vor den Nazis in die USA . . .

Arien, Duette, Streichquartett. Besonderes Flair versprechen die Liederabende dieses Sommers auch dort, wo sie von der herkömmlichen Besetzung mit Stimme und Klavier abgehen – oder sich überhaupt ganz der Oper zuwenden. Glanz und Empfindsamkeit, prunkvoller Elan und melancholische Versenkung regieren etwa, wenn das Ensemble Artaserse sich Georg Friedrich Händel widmet und dabei zwei Stars der Barockmusik zu sich bittet, die durch ihre übereinstimmend klare, betörende Tongebung besonders innig harmonieren: Philippe Jaroussky und Emőke Baráth. Der französische Countertenor ist seit seinem Debüt 2009 in Salzburg mehrfach aufgetreten, hat 2012 an der Seite von Cecilia Bartoli in Händels „Giulio Cesare in Egitto“ reüssiert und zuletzt 2014 auch den betörenden Orchesterliederzyklus „Sonnets de Louise Labé“ des 1961 geborenen Komponisten Marc-André Dalbavie gesungen. Der jungen ungarischen Sopranistin eilt international ein hervorragender Ruf voraus, den sie nun bei ihrem Festspieldebüt unter Beweis stellen wird.

In der Barockoper mit ihrer Fixierung auf spektakuläre Einzelleistungen in Arien bilden Duette ja eher die Ausnahme. Gerade Händel aber hat solche Zwiegesänge immer wieder zu besonders ausdrucksvollen Nummern gemacht und diese auch dramaturgisch mit sicherem Gespür platziert. Für Jaroussky ist Händel schlicht „der Beste! Seine Harmonien sind viel reicher als die aller Opernkomponisten seiner Zeit, es gibt einen richtigen Dialog zwischen Stimme und Orchester. Und was ich sehr berührend finde: dass ich manchmal ganz tief die Bewunderung spüre, die er für bestimmte Sänger empfand. Mir gefällt auch seine Widersprüchlichkeit. Händel war als schwieriger Charakter bekannt, galt als cholerisch, aber seine Musik hat etwas sehr Sensibles, Sinnliches, Süßes.“ Das wird auch an diesem Abend hörbar: Solistische sowie Hand in Hand gestaltete Auszüge aus „Rodelinda“, „Ariodante“, „Rinaldo“ und natürlich „Giulio Cesare“ bilden ein Bukett barocker Gustostücke.

Auf den Leib geschneidert. So wie einst Händel hat im 20. und 21. Jahrhundert auch der mittlerweile 82-jährige Aribert Reimann in seinen Opern höchst fordernde Vokalpartien für einige der bedeutendsten Stimmen seiner Zeit geschrieben: Im vergangenen Sommer wurde sein „Lear“ zu einem der größten Erfolge der Festspiele. Das technische Rüstzeug dafür hat sich der Stimmenliebhaber Reimann als langjähriger Liedbegleiter von Kalibern wie Dietrich Fischer-Dieskau und Brigitte Fassbaender geholt. Außerdem hat er die Klavierstimme von Schuberts „Mignon“ für Streichquartett bearbeitet, desgleichen acht Lieder und ein Fragment von Mendelssohn und diese auch mit Intermezzi verbunden.

Christiane Karg, Salzburgs neue Pamina, und das Quatuor Modigliani geben diese feinfühligen Neueinkleidungen mit noblem Sopran und nuanciertem musikalischen Pinselstrich wieder. „Mendelssohn wird als Liedkomponist bis heute leider schwer unterschätzt“, bedauert Karg, eine der gefragtesten lyrischen Sopranistinnen unserer Zeit – und schwärmt von Reimanns Deutung als durchgehendem Liederzyklus: „Er schafft es in seinen Bearbeitungen, die ursprüngliche Komposition im Mittelpunkt zu lassen, aber dennoch aufzuwerten: Durch seine Zwischenspiele, diese verbindenden Intermezzi, bekommen wir ein komplett anderes Hörerlebnis. Oft habe ich bei zeitgenössischer Musik das Gefühl, dass sie unsere Ohren reinigt und den Geist wach macht für gewohnte Klänge, damit wir deren Schönheit noch viel mehr zu schätzen wissen.“ Gleichsam als kapitale Zugabe folgt darauf Tschaikowskis faszinierendes Streichquartett Nr. 3, das einem Requiem gleicht: kein Zweifel, große Emotionen in Wort und Ton. Die sind in Hugo Wolfs „Italienischem Liederbuch“ nicht minder zu vernehmen, da mögen die Anfangszeilen noch so unscheinbar tun: „Auch kleine Dinge können uns entzücken, / Auch kleine Dinge können teuer sein“, heißt es da. Stimmt – und diese Sentenz könnte über dem Lied im Allgemeinen genauso stehen wie über dem Schaffen von Hugo Wolf im Besonderen. Italienische Volksgesänge amourösen Inhalts, auf Deutsch veredelnd nachgedichtet von Paul Heyse, verhandeln das höchste der Gefühle von allen Seiten und erstrecken sich vom heiteren Liebesgeplänkel bis zum erotischen Schlagabtausch. Dabei zwang der leidenschaftliche Wagnerianer Wolf die ganze Ausdrucksgewalt des Musikdramas in diese hinreißenden Miniaturen, die prall gefüllt sind mit koketten Reizen, ungestümem Werben und Verführungslist, mit kalten Schultern und offenen Armen.

Das erfordert Komödientalent und zugleich vokale Feinarbeit – und darüber verfügen die beiden zuhauf, die sich da im Großen Festspielhaus mit Helmut Deutsch treffen, dem gar nicht unsichtbaren, sondern auch musikalisch höchst präsenten Dritten am Klavier. Tenorissimo Jonas Kaufmann kehrt nämlich für Hugo Wolfs geniale Herzensverwicklungen nach Salzburg zurück, drei Jahre nach seinem letzten Opernauftritt als Florestan in Beethovens „Fidelio“ und neun Jahre nach seinem letzten Liedprogramm. Höchste Zeit also, möchte man sagen – und das gilt auch für Diana Damrau, die unkapriziöse Meisterin der Belcanto-Koloratur und des lyrischen Fachs: Nicht weniger als sechzehnmal hat sie bei den Festspielen in zwei verschiedenen „Zauberflöten“-Produktionen als Königin der Nacht fulminant gezürnt, ist aber seit ihrer Susanna in Mozarts „Figaro“ 2007 hier nur noch in zwei Konzerten zu erleben gewesen, zuletzt vor vier Jahren. Dabei markiert die doppelte Wiederkehr auch eine Art gemeinsames Salzburg-Jubiläum: 2003, vor 15 Jahren, standen Damrau und Kaufmann in Stefan Herheims Inszenierung der „Entführung aus dem Serail“ erstmals zusammen auf der Bühne des Kleinen Festspielhauses.

Ohne Kostüm und Maske. „Wenn sich der Zuschauer bei einem Bilderrätsel erst fragen muß, was es bedeutet, so überhört er einen Teil der Musik. Das mag ihm zwar angenehm sein, aber mir ist es unerwünscht.“ Ein nicht unerheblicher Teil des Opernpublikums wird sich mit diesen Zeilen identifizieren können – und dürfte zugleich überrascht sein, von wem sie stammen. Doch dazu später. Die Frage nach Freud und Leid mit mehr oder minder modernen Inszenierungen erhitzt jedenfalls die Gemüter wie kaum eine andere: Das alte Ringen um die Vormacht von Wort oder Ton ließe sich längst umdeuten in das wechselvolle Zusammenspiel in Auge und Ohr, das vom Einklang bis zum Widerspruch reicht – so wie freilich auch Konsonanz und Dissonanz gemeinsam erst die Musik machen . . .

Auch in diesem Sommer bereichern konzertante Opernaufführungen das Festspielprogramm: Das Wesen der Kunstform liegt ja doch in der Musik begründet. Zumal dann, wenn sie so betörend aufblüht wie zum Beispiel jene von Georges Bizet – auch abseits von „Carmen“. In „Les pêcheurs de perles“ findet sich in Ceylon die Tempelpriesterin Leïla zwischen zwei sie liebenden Männern wieder, die eigentlich aus Freundschaft auf sie verzichten wollten: der Jäger Nadir und der Perlenfischer Zurga. Der begnadete Melodiker Bizet hat die exotische Story gleich mit mehreren unsterblichen Kantilenen ausgestattet, die sich wie eine süße Droge ins Ohr schmeicheln: Das Freundschaftsduett und die ätherische Tenor-

romanze gehören zu den größten Schlagern der Opernwelt, wenn auch das ganze Werk des erst 25-jährigen Bizet – einst erfolglos und nur in einer reduzierten Dirigierpartitur überliefert – lange als Rarität gelten musste. In Salzburg tritt unter Riccardo Minasi am Pult des Mozarteumorchesters Salzburg zweimal eine glanzvolle Besetzung an, sie zu neuem Leben zu erwecken: Aida Garifullina mit elfenbeinern schimmerndem Sopran, der Belcanto-geeichte Tenor Javier Camarena und der Grandseigneur Plácido Domingo in einer weiteren Baritonpartie.

Irreal, imaginär. Szenenwechsel von der Exotik zum Existenzialismus. 1953 wurde bei den Salzburger Festspielen in Starbesetzung mit Karl Böhm am Dirigentenpult eine Novität vorgestellt, die einen Nerv der Zeit traf: Gottfried von Einems Oper „Der Prozess“ nach Franz Kafka. Der Regisseur Oscar Fritz Schuh stellte damals fest, dass es „unser Zeitalter der Angst“ sei, welches „den Kunstfreund immer wieder der Vergangenheit in die Arme“ treibe – und Einem präzisierte: „Die Angst der Epoche hat ihre Wurzeln in der Lieblosigkeit.“ Hundert Jahre nach Einems Geburt ist diese Diagnose so gültig wie damals. Die Angst des Josef K., der sich keiner Schuld bewusst ist und dennoch in die Mühlen einer unerbittlichen Justiz gerät, zittert durch neun Szenen eines modernen Kreuzwegs. Das „Irreale oder besser: das Imaginäre des Stoffes“, wie Einem es nennt, drückt er zu deklamatorischen Singstimmen in einer eklektischen, manchmal ironisch distanzierten Musik aus, in der sich Ostinatobildungen oder Big-Band-Sounds mit Anklängen an Strawinsky, Schönberg oder gar Puccini mischen. Ist das nun neben Kafkas messerscharfem Purismus ein musikalischer „Potpourrismus“, wie ein Kritiker vermutete – oder die Vorwegnahme der Stilmixturen der Postmoderne? Sicher ist: Neben Henzes „The Bassarids“ ist der „Prozess“ die zweite spannende Wiederbegegnung mit einem Uraufführungswerk aus der Festspielgeschichte. Der im lyrischen wie im Charakterfach gefeierte Tenor Michael Laurenz tritt als Josef K. in die Fußstapfen von Max Lorenz und wird von einer handverlesenen Besetzung sekundiert; Einems einstiger Schüler HK Gruber steht am Pult des ORF Radio-Symphonieorchesters Wien. Ob die musikalischen Bilder des „Prozesses“ heute neue Rätsel aufgeben werden? Von keinem anderen als Arnold Schönberg stammen die oben zitierten Worte. Im Briefwechsel mit Kandinsky heißt es aber auch, dass „unsere Schöpferkraft solche Rätsel den Rätseln“ nachbilden möge, „von denen wir umgeben sind. Damit unsere Seele den Versuch mache – nicht sie zu lösen – sondern sie zu dechiffrieren.“ Und das verlangt letztlich die Musik von uns genauso. Auch ohne Kostüm und Maske.