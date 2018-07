Salzburger Festspiele: Das Leid der Jeanne d'Arc

Diese Gesichter! Die Falten, Warzen, Nasenhaare der alten Kleriker! Unter diesen gibt es welche, die en passant das Schmalz betrachten, das sie aus den Ohren gebohrt haben, und andere, die den Uferbewuchs ihrer Glatze liebkosen, um später die gichtigen Hände zur Abstimmung gegen die Angeklagte zu heben. Der als Richter vorsitzende Bischof Cauchon, dargestellt von Eugène Sylvain, trägt einen Wanst von Selbstgerechtigkeit vor sich her und geifert in unheiligem Zorn. Und das Lächeln, das über den Mund von Maurice Schutz huscht, wenn er sich in der Rolle des Loyseleur das Vertrauen der Beschuldigten erschleichen und sie manipulieren kann, offenbart eine fast erotische Lust an der List.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.07.2018)