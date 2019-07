So faustisch ist dieser Jedermann

Als dem Jedermann an der Festtafel bang wird, zucken ferne Blitze; als er mit seinen Werken konfrontiert wird, beginnt ein Sturm; und als der Teufel seine Seele verlangt, fallen schwere Regentropfen: Es ist auch im barocken Theater-Salzburg nicht selbstverständlich, dass das Wetter beim „Jedermann“ so mitspielt wie bei dieser heurigen Premiere. Michael Sturmingers Inszenierung hat sich das verdient, sie ist konziser geworden, geradezu schön und klar, soweit das möglich ist bei diesem archaisierenden geistlichen Spiel, das nun endet, indem Jedermann den Tod umarmt. Dieser hat ihn in mancher Gestalt umgarnt, zu Beginn als Spielansager, heftig tätowiert, im Kapuzenmantel, beim Gastmahl in drag, in Robe und mit hochhackigen Schuhen, dann wieder männlich: So oder so, Peter Lohmeyer, seit 2013 dabei, versteht sein Geschäft; wenn er sich outet („Ich bin der Tod!“), dann kippt die Spielfläche, die Tische fallen, und Jedermann stürzt zum ersten Mal.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen ("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.07.2019)

Jetzt zum Kultur-Newsletter anmelden Der tägliche Überblick für Kulturinteressierte: Rezensionen, Hintergründe und Neuigkeiten aus Kunst, Musik, Theater, Film, Literatur und Medien. Jetzt anmelden Ich stimme zu, den oben angeführten Newsletter zugeschickt zu bekommen. Ich kann diese Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Details dazu in der Newsletter-Datenschutzerklärung. Dieses Formular wird durch das reCAPTCHA von Google geschützt. Datenschutzerklärung und Nutzungsbedingungen.

Meistgekauft