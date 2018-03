So sehen Ferrantes Lila und Elena aus: Erste Bilder der Serie

Die Neapolitanische Saga von Elena Ferrante wurden in 40 Sprachen übersetzt, weltweite Auflage bisher: zehn Millionen. Man kann also davon ausgehen, dass auch die achtteiligen TV-Serie großes Interesse weckt. Am Mittwoch sind erstmals Bilder um die Geschichte zweier Freundinnen gezeigt worden. "Meine geniale Freundin", der erste Band der vierteiligen Reihe, wurde in der süditalienischen Stadt Caserta fürs Fernsehen verfilmt. Regisseur ist der Römer Saverio Costanzo.

Jedenfalls bei der Besetzung sparte man nicht an Zeit und Mühe: 150 Schauspieler und 5000 Statisten wurden für die Serie engagiert. Dahinter stehen der US-Sender HBO und die italienische RAI. Acht Monate lang dauerte das Casting, an dem sich 9000 Kinder und 500 Erwachsene beteiligten, berichteten italienische Medien.

Schließen Die Freundinnen als Jugendliche: Gaia Girace (Lila), Margherita Mazzucco (Elena) – (c) Eduardo Castaldo, HBO, RAI

Ferrante selbst zeichnet für die Adaption verantwortlich. Organisatorisch drüfte das nicht einfach sein, schließlich ist die ein Phantom, ihr Name ein Pseudonym.

Die Tetralogie ist der große europäische Roman der Nachkriegszeit. Mit allen Brüchen, Gegensätzen, Feindschaften, die vom Krieg und davor nachwirken; jede einzelnen Epoche, jedes Jahrzehnt wird lebendig und eindrücklich geschildert. Ferrante malt dabei niemals in Schwarz und Weiß: Jeder ist gleichzeitig Opfer und Täter, Unterdrücker und Unterdrückter, mal oben, mal unten.

Die ersten drei Bände "Meine geniale Freundin", "Die Geschichte eines neuen Namens" und "Die Geschichte der getrennten Wege" wurden zu Bestsellern. Der vierte und letzte Band der "Neapolitanischen Saga" - "Die Geschichte des verlorenen Kindes" - erschien im Februar auf Deutsch.