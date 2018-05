"Big Little Lies" ab Ende Mai im ORF

Welcher kleine Bub hat am ersten Schultag das sechsjährige, völlig verstörte Mädchen gewürgt? Der Neuankömmling wird beschuldigt - zum Entsetzen seiner Mutter. Aus dieser Episode entspinnt sich an Kaliforniens Küste der Nahkampf und das Zusammenrücken einiger Familien - und am Ende ein Mord.

Diesmal ist der ORF mit einer ausgezeichneten Serie früh dran: "Big Little Lies" gibt es dort ab dem 31. Mai in zwei Doppel- und einer Dreierfolge. Bisher war die Serie nur auf Sky sehen - oder man konnte auf Amazon dafür zahlen.

Reese Witherspoon spielt die sehr blonde, sehr herzliche und zugleich sehr rabiate Madeline; Nicole Kidman ist wie üblich unnahbar und hintergründig. "Big Little Lies", das gern mit "Desperate Housewives" verglichen wird, aber einiges von "The Slap" oder dem "Gott des Gemetzels" in sich hat, ist insgesamt sehr sehenswert.

Die Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers der australischen Autorin Liane Moriarty wurde 16-fach Emmy-nominiert und achtmal preisgekrönt sowie mit vier Golden Globes ausgezeichnet.



Bestenliste: Die 13 interessantesten Serien 2017

(rovi)