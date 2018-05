Tipp des Tages: So schaut es hinter den Kulissen einer Elite-Schule aus

Man hat sich mittlerweile daran gewöhnt: Nachdem die Streaming-Dienste und TV-Sender in den letzten Jahren alles mögliche ausprobiert haben, geht es nun wieder in Richtung Bewährtes. Und Perlen wie "One Mississippi" oder "I Love Dick" gehören nicht dazu: Hoch gelobt, sehr geliebt, aber die große Resonanz blieb aus. So ist es auch mit "American Crime" von John Ridley, der für "12 Years a Slave" einen Oscar erhielt. Diese tief gehende, hoch ambitionierte Serie wird eingestellt, beschloss ABC. Zum Glück kann man sie nachsehen, seit Neuestem hat nicht nur Sky, sondern auch Amazon zwei Staffeln im Programm: Die erste beginnt mit einem Mord - und während dieser aufgeklärt wird, mit allerlei überraschenden Wendungen, gewährt sie uns einen Blick hinter die Kulissen des amerikanischen Justiz- und Polizeiapparats. Nicht minder spannend und präzise in der Beobachtung: Staffel 2 über die Geschehnisse in einer Elite-Schule. Nach einem Fest machen auf den Netzwerken Fotos eines vollkommen weggetretenen, in seinem Erbrochenem liegenden Schülers die Runde. Das lässt sich schnell regeln, denkt die ehrgeizige Prinzipalin. Doch weit gefehlt.

Detail am Rande: Felicitas Huffman spielt in der ersten Staffel die verhärmte, rachsüchtige Mutter des Ermordeten. In Staffel zwei die Prinzipalin.

(best)