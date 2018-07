"Orange is the New Black": Dieses neue Zuhause ist kein bisschen kuschelig

Gerade noch waren sie Revoluzzerinnen im orangen Zweiteiler. Jetzt liegt Daya gekrümmt auf der Zellenpritsche, Crazy Eyes blickt konfuser aus der Wäsche denn je und Piper landet mit blutverkrustetem Gesicht im Krankentrakt. Der Aufstand im Frauengefängnis Litchfield ist gescheitert. Nun lecken die altbekannten Charaktere aus „Orange is the New Black“ ihre Wunden. Aber nicht mit allen Hauptfiguren gibt es ein Wiedersehen bei Staffelstart. Nicht nur Piper fragt sich: Wo zur Hölle ist Alex?

Für Taystee, Red, Gloria & Co heißt es aber: Einzelhaft im Hochsicherheitstrakt. Und zu allem Übel auch noch in einem neuen Gefängnis. Die Betten sind hart und die Gesichter fremd. „Das ist nicht mein Zuhause“, ruft Crazy Eyes verzweifelt. „Jetzt schon“, antwortet ein Wärter trocken. Und dieses neue Zuhause ist kein bisschen kuschelig.

"Ihr seid alle Kekse"

Denn die Feinde - sie lauern überall. Es sind die Ermittler, das Gefängnispersonal, die anderen Insassinnen. „Ihr seid alle Kekse“, sagt eine der Knastschwestern. „Und es ist nur eine Frage der Zeit bis ihr zerbröseln werdet.“ Was Thomas Hobbes' Gesellschaftsvertrag ist, das interessiert hier keinen. Alle gegen alle, denn frei ist hier sowieso niemand. Irgendwer muss für den Aufstand in Litchfield büßen. Und wann sind es schon die Mächtigen, die ihren Kopf hinhalten?

Fünf Staffeln wurde „Orange is the New Black“ fast ausschließlich hinter den Gittern des selben Frauengefängnisses erzählt. Das Kammerspiel im Knast blieb überraschend lange spannend, auch durch die Themenvielfalt der Serie. Aber die fünfte Staffel geriet zu langatmig, trotz der Revolution hinter Stacheldraht. Das "minimal security camp" in Litchfield liegt in Trümmern, höchste Zeit für einen Tapetenwechsel - inklusive neuer Charaktere.

Der Schlagstock hängt lockerer denn je

Davon gibt es in Staffel sechs, die seit Freitag auf Netflix zu sehen ist, aber erstmal erstaunlich wenige. Nicht die neue Umgebung und ihre Figuren, sondern die alten Lasten stehen im Vordergrund. Die eingeführten Charaktere haben in den ersten Folgen wenig Tiefe, sind kaum mehr als drohende Gebärden. So richtig fürchtet man sich nicht vor den neuen Anführerinnen. Unheimlicher sind da schon die Wärter. Wer dachte, die waren in Litchfield bösartig, der hat noch nicht das hiesige Wachpersonal kennengelernt. Der Schlagstock hängt lockerer denn je.

Dafür ist die Entwicklung der altbekannten Charaktere umso spannender. Denn wenn es um eine Haftverlängerung geht, dann sind Freundschaften schnell vergessen. Es wird geschlagen, gelogen und intrigiert. Und das ist nicht die einzige Ähnlichkeit zur pubertären Population eines Pausenhofs. Wenn sich die Häftlinge verständigen wollen, fliegen Zettelbotschaften durch die Luft oder es wird hinter der gläsernen Zellenwand Scharade gespielt.

Und genau hier liegt die Stärke der Serie: Dort Komik zu finden, wo schon lange niemand mehr etwas zu lachen hat. Und wie nebenbei knallharte Gesellschaftskritik zu üben. Und das funktioniert auch noch nach sechs Staffeln hinter Gittern.