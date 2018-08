"The Big Bang Theory" endet nach der zwölften Staffel

Die amerikanische Hit-Sitcom "The Big Bang Theory" geht im kommenden Jahr mit der zwölften Staffel zu Ende. In einer gemeinsamen Erklärung gaben Warner Bros. Television, der US-Sender CBS und Produzent Chuck Lorre am Mittwoch das Finale der Comedyserie bekannt. Sie seien den Fans der Serie für deren lange Unterstützung "ewig dankbar", hieß es in der Mitteilung.

Sie wollten die Serie mit einem "epischen kreativen Ende" krönen. Die letzte Staffel soll am 24. September in den USA anlaufen. Die Serie um schräge Wissenschaftler und eine hübsche Kellnerin gehört seit dem Start 2007 zu den erfolgreichsten TV-Comedyserien der Welt. Neben Jim Parsons, der den hochbegabten Physiker Sheldon Cooper spielt, wirken auch Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Kunal Nayyar, Simon Helberg, Melissa Rauch und Mayim Bialik mit.

CBS-Unterhaltungschef Kelly Kahl bezeichnete "The Big Bang Theory" als die prägende Comedy-Serie einer Generation. "Wir alle beim Sender sind unglaublich stolz auf die Serie, die auf einzigartige Weise kreatives Genie, kommerziellen Quotenerfolg, kulturellen Einfluss und Figuren, die so berühmt wurden, dass man sie an nur einem Namen sofort erkennt, miteinander verbindet", so Kahl in "Variety".

Über die Gründe für das „Big Bang Theory“-Aus kursieren verschiedene Gerüchte. Fest steht, dass die Quoten nicht verantwortlich sind: Auch im elften Jahr erfreute sich die Sitcom großer Beliebtheit und konnte bei ihrer Ausstrahlung in den USA im Schnitt über 18 Millionen Zuschauer vor den Bildschirmen versammeln.

