"Game of Thrones": Wird Tyrion Lannister sterben?

Durch die Fantasyserie "Game of Thrones" wurde Peter Dinklage zum Weltstar. Als Tyrion Lannister hatte der ungeliebte Sohn des Hauses Lannister stets eine sarkastische Bemerkung auf den Lippen, litt am Leben, liebte die Frauen und den Wein oft mehr, als ihm guttat. Er ist vielen der eigentliche Star der Serie, die auf der Buchreihe "Das Lied von Eis und Feuer" von George R.R. Martin beruht.

Nun hat der 49-Jährige Dinklage in einem Interview mit "Vulture" Gerüchte über den Serientod seiner "Game of Thrones"-Figur in die Welt gesetzt. Auf die Frage, wie er Tyrions Position am Ende der Serie sieht, sagte er: "Ich fühle mich sehr, sehr - ich versuche, das richtige Wort zu finden. Ich denke, er hat einen guten Abschluss gefunden", so Dinklage. "Was auch immer das ist - der Tod kann ein sehr guter Ausweg sein." Und was auch immer das genau heißen mag: Allzu gut sieht es für den kleinwüchsigen Lannister offenbar nicht aus.

Die achte Staffel soll übrigens 2019 ausgestrahlt werden - und sie wird die letzte sein. Die Dreharbeiten sind für Dinklage nun abgeschlossen, er sagt, sein "letzter Tag war bittersüß." Zehn Jahre lang spielte er seine Rolle.

Die Dreharbeiten für die achte Staffel haben im Oktober 2017 begonnen. Erste Bilder der finalen Staffel "Game of Thrones" hatte HBO bereits vor einer Weile in einer Vorschau seiner wichtigsten neuen Produktionen für 2019 vorgestellt.

