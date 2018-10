„Game of Thrones“: Nach dem Ende kommt ein Special

Wann die achte Staffel „Game of Thrones“ zu sehen sein wird, steht noch nicht fest. Wohl aber, was danach passiert: mehrere Spinoff-Serien sind geplant und es wird auch ein Special zur Serie geben. Letzteres hat Sean Bean, der in der ersten Staffel Familienoberhaupt Ned Stark spielte, vergangene Woche in einem Interview mit dem „Hollywood Reporter“ verraten.

In diesem Sprach Bean über seine neue Serie „Medici“, in der auch Richard Madden mitspielt. Der war in „Game of Thrones“ einst sein Seriensohn. Ob er andere seiner ehemaligen Serienlkollegen sehe, wurde Bean gefragt. Der antwortete recht offenherzig, dass er mit niemandem regelmäßig Kontakt habe, sie aber vor Kurzem gesehen habe. „Das letzte Mal war vor etwa vier Wochen in Belfast“, sagte der Schauspieler. In Nordirland wird ein Teil der Fantasy-Serie gedreht.

Talkshow-Moderator Conan O'Brien sei Gastgeber einer großen Show gewesen, so Bean. Dafür habe man alle Figuren aus der Serie noch einmal vereint. „Es war die letzte Folge, also sind wir alle zusammengekommen“, verriet Bean. Staffel acht ist – zumindest in Nordirland – also offenbar abgedreht.

Jason Mamoa mit den Serien-MAchern

Auch ein weiterer Star aus Staffel eins wurde in Nordirland gesehen, schreibt der „Spiegel“: Jason Momoa, der den Kriegsherren Khal Drogo spielte, hatte ein Foto auf Instagram gepostet, allerdings schon im Mai. Darauf war er mit den „Game of Thrones“-Machern David Benioff und D.B. Weiss und einem Glas Guinness, dem (nord)irischen Nationalgetränk zu sehen gewesen.

