„The Walking Dead“ soll drei Film-Ableger bekommen

Geografisch mag „The Walking Dead“ auf wenige US-Bundesstaaten beschränkt sein, erzähltechnisch wird die Serie auf ein „Universum“ ausgeweitet: zu dem Comic, der Nachbetrachtungs-Show „The Talking Dead“ und der Ablegerserie „Fear the Walking Dead“ kommen mindestens drei Filme in Spielfilmlänge. Das hat der Produktionssender AMC bekannt gegeben.

Der Zeitpunkt der Ankündigung ist geschickt gewählt: denn am vergangenen Sonntag wurde die letzte Folge von „The Walking Dead“ mit Hauptfigur Rick Grimes (Andrew Lincoln) ausgestrahlt. Mit diesem soll es nun ein Wiedersehen geben, denn er steht im Zentrum der drei geplanten Fernsehfilme. Lincoln begründete seinen Serienausstieg damit, dass er mehr Zeit mit seiner in England lebenden Familie verbringen wolle.

Die drei Filme seien nur der Anfang, sagte Scott M. Gimple, der für die Expansion von „The Walking Dead“ zuständig ist, dem „Hollywood Reporter“. Für die nächsten Jahre seien Specials und Webinhalte geplant, auch eine weitere Ablegerserie sei möglich. Wann die Filme zu sehen sein werden, hat AMC noch nicht verraten.

Derzeit kämpft „The Walking Dead“ gegen sinkende Quoten. Von den Spitzenwerte von Staffel fünf – damals verzeichnete die Serie in den USA 17,3 Millionen Zuseher – ist man weit entfernt. Die laufende Staffel neun kommt auf durchschnitlich 6,08 Millionen Zuseher. Auch das inzwischen vier Staffeln starke Spin-off „Fear the Walking Dead“ schwächelt: dieses erreichte nie wieder die Werte von Staffel eins.

