Israels Jugend und der Krieg – eine Serie erzählt davon

Fast wären sie draufgegangen, alle vier: der coole Aviv, sein Freund Dotan, den alle Himmler nennen, weil seine Haut so weiß ist wie die eines Deutschen, der Schalk Benda und der gläubige Dubi, der als Einziger die Militärausrüstung mit einer Kippa kombiniert. Der Krieg war für sie eigentlich schon vorbei, sie sollten sich nur mehr aus dem Libanon zurückziehen, ein paar Stunden Fußmarsch noch, dann würden sie am Ziel sein. Doch dann nähern sie sich versehentlich einem israelischen Panzer, der von den eigenen Leuten in die Luft gesprengt wird. Mudjaheddin kreuzen ihren Weg. Und ihr Anführer wird unter einer umgestürzten Mauer begraben.

Es geht hier nicht um Heldentum

Die ab Donnerstag auf Netflix laufende Serie „When Heroes Fly“, die in Israel Zuschauerrekorde brach und beim neuen Festival CanneSeries zur besten Produktion gewählt wurde, zeigt ungeschönt den Kriegsalltag: Wenig Heldentum, viele Missverständnisse, jede Menge falsche Entscheidungen, und manche davon sind tödlich.

Die vier Freunde verlieren sich nach dem Krieg aus den Augen – und treffen sich zwölf Jahre später wieder, um sich auf die Suche nach der totgeglaubten, plötzlich aber wieder aufgetauchten Yaeli zu machen: Sie war die Schwester des einen, die Geliebte des anderen, der Schwarm des Dritten – und für den Vierten eine gute Freundin. Ab diesem Zeitpunkt spielt „When Heroes Fly“ auf zwei Ebenen: in der Gegenwart, in der sich die vier mit kolumbianischen Drogenbossen, Sektenführern und israelischen Botschaftsangehörigen anlegen – da sorgen rasant inszenierte Verfolgungsjagden und finstere Verschwörungen für Spannung. Und in der Vergangenheit. Ganz allmählich wird entdeckt, wie es den vieren in der Zwischenzeit ergangen ist: Wie haben die Erfahrungen im Krieg jeden von ihnen geprägt? Dubi etwa scheint gefestigt – hat ihm sein Glauben geholfen? Wie ist Benda aus dem Drogenrausch wieder herausgekommen? Ganz übel hat es Aviv getroffen: Er leidet an einem Posttraumatischen Belastungssyndrom mit grausigen Flashbacks und lebt wieder im Haus seiner Eltern. Seine Mutter tut so, als würde sie nicht bemerken, dass es in seinem Zimmer am Morgen manchmal nach Urin riecht. Tomer Kapon, aus der Agenten-Serie „Fauda“ bekannt, spielt den Exsoldaten ganz unheroisch zerbrochen.

Diese von Omri Givon inszenierte Serie hat es ihrem Titel zum Trotz generell nicht so mit heroischen Gestalten, und die Szenen, die in Israel spielen, erzählen psychologisch behutsam von Traumata, die Israels Jugend nach wie vor betreffen. Ob allerdings der kolumbianische Erzählstrang auf Dauer überzeugen kann oder ins Unglaubwürdige abgleitet, kann man nach drei Folgen, die den Medien vorab zur Verfügung gestellt wurden, noch nicht sagen.

zehnteiliger Thriller mit 45 Minuten pro Folge, mit Tomer Kapon („Fauda“), Drehbuch und Regie: Omri Givon. Ab 10. Jänner auf Netflix.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.01.2019)