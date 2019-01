Serie "Suits": Die neunte Staffel wird die letzte sein

Eigentlich spielte sie ja nicht die Hauptrolle. Die Schauspielerin Meghan Markle, nunmehr Herzogin Meghan, steht aber trotzdem im Mittelpunkt, wenn es um das Ende der US-amerikanischen Anwaltsserie "Suits geht. Die eigentlichen Stars sind Gabriel Macht und Patrick J. Adams, die als Harvey Specter und Mike Ross quasi jeden Fall gewinnen. Aber auch Patrick J. Adams, die große Liebe von Herzogin Meghans Charakter Rachel Zane, sprang im vergangenen Jahr gemeinsam mit ihr nach der siebenten Saison ab.

Das Aus für die Serie wurde zwar erwogen, aber man machte weiter. Nun gab aber Serienschöpfer Aaron Korsh (52) in einem Interview das Ende bekannt: Die neunte Staffel werde zugleich die letzte sein. "Sie können beileibe nicht vorhersehen, dass einer ihrer Stars plötzlich den englischen Prinzen heiratet", sagte der Drehbuchautor.

Auch habe sich Adams gegen eine Rückkehr entschieden, erläuterte Korsh. Stattdessen habe Katherine Heigl ("27 Dresses") Interesse an einer Rolle gezeigt. Mit Heigl (40) habe man noch zwei Staffeln entwickelt, um die Serie dann mit Staffel neun gut ausklingen zu lassen, sagte er. "Suits" ist eine Produktion von USA Network, auch Netflix bietet sie zum Abruf an. Die neunte Staffel soll in den USA noch in diesem Jahr anlaufen.

(red./Ag)