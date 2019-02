„Spuk in Hill House“ bekommt eine zweite Staffel

Die Geschichte der Familie Crain, die einst in einem verwunschenen Haus lebte, ist nach der letzten Folge von „The Haunting of Hill House“, zu Deutsch „Spuk in Hill House“, abgeschlossen. Die Serie bekommt trotzdem eine Fortsetzung – allerdings unter einem neuen Namen und mit neuen Figuren. Das hat der produzierende Streaminganbieter Netflix beschlossen, berichtet der „Business Insider“. Demnach wird Staffel zwei „The Haunting of Bly Manor“ heißen und 2020 zu sehen sein.

Wer darin mitspielen wird, steht noch nicht fest. Möglicherweise wählt Serienerfinder Mike Flanagan auch den Weg von „American Horror Story“: in dieser Serie sind zwar die Figuren und Geschichten mit jeder Staffel neu, werden aber teilweise von denselben Schauspielern verkörpert, die bereits in vorangegangenen Staffeln mitspielten. Oder er macht es wie „True Detective“ und besetzt jede Staffel komplett neu.

A new Haunting is coming. Can you guess where it takes place? Listen closely... pic.twitter.com/vqzrd3z4NZ — The Haunting of Hill House (@haunting) 21. Februar 2019

(her)