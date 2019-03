"Game Of Thrones": Der erste Trailer der achten Staffel ist da

Es ist die achte Staffel der Kultserie "Game Of Thrones" und es wird die letzte sein. Dementsprechend groß ist die Vorfreude und "Vorfurcht" der Fans der Fantasy-Mittelalter-Politik-Drama-Serie des Bezahlsenders HBO, die auf der Roman Serie "Das Lied von Eis und Feuer" von George R. R. Martin basiert.

Der zweiminütige Trailer gibt einen kleinen Vorgeschmack auf das große Finale. Zu hören ist Arya Stark: "I know death. He’s got many faces. I look forward to seeing this one." ("Ich kenne den Tod. Er hat viele Gesichter. Ich freue mich darauf, dieses hier zu sehen"). Es läuft alles auf die große Schlacht in Westeros hinaus: Die Goldene Kompanie von Euron Greyjoy kommt in die Seven Kingdoms. Einen kurzen Auftritt im Trailer haben auch Beric Dondarrion und Tormund Giantsbane in einem unterirdischen Tunnel. Auch die Armee von Daenerys Targaryen im winterlichen Winterfell ist zu sehen - gemeinsam mit Jon Snow. Viele nächtliche Einstellungen und viele Kriegsszenerien zeichnen ein düsteres Bild der letzten Folgen der Serie.

Die achte Staffel "Game Of Thrones" ist hierzulande ab 15. April auf Sky zu sehen.

(Red.)