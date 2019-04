„Hanna“: Dieses Mädchen ist eine Kampfmaschine

Der Wald ist kalt und unwirtlich. Ein Mädchen rennt zwischen den dicken Stämmen durch, es ist eins mit der Natur, es jagt. Völlig isoliert ist es hier aufgewachsen, hauste 15 Jahre lang mit seinem Vater in einer Höhle. Aber es ist natürlich kein gewöhnliches Mädchen.

Was genau „Hanna“ (so auch der Name der Serie) besonders macht, ist lange unklar. Ihr Vater Erik glaubt, die Welt hinter dem Wald sei gefährlich für sie. Lebensgefährlich. Dabei ist Hanna stark, schnell und kompromisslos, ihre Sinne sind außerordentlich scharf. Und sie ist eine Kampfmaschine: Erik, ein früherer CIA-Agent (Joel Kinnaman), hat sie ausgebildet.

Die Welt kippt für dieses Mädchen, von Esme Creed-Miles ebenso zerbrechlich wie brutal gespielt, als die zwielichtige Geheimagentin Marisa Wiegler (Mireille Enos) von ihrer Existenz erfährt. Eine gefährliche Frau, die sie schon als Baby töten wollte und seitdem die Karriereleiter nach oben kletterte. Es beginnt eine Verfolgungsjagd über verschiedene Länder: Von Rumänien über Marokko und England nach Berlin.

Hier entwickelt die Serie, die auf einem Film beruht, einige Längen; Hanna reist mit einer chaotischen Familie, auf die sie zufällig in der Wüste Marokkos stößt. Sie lernt das „normale“ Leben einer Gleichaltrigen kennen. Tanzen, Handys, ein wenig Sex und Verliebtsein, bittere Wahrheiten und die Abnabelung vom Vater: Das Coming-of-Age-Thema wird hier zentral.

– (c) Amazon (Christopher_Raphael)

Aber auch wenn es seinen Reiz hat, eine Kriegerin aus dem Genlabor mit Pubertätsproblemen kämpfen zu sehen: Es sind nicht die gelungensten Momente der Serie. Unter Action-Gesichtspunkten, so könnte man sagen, sind sie zumindest in dieser Ausführlichkeit unwichtig.

Wirklich überzeugen kann die Produktion von David Farr („The Night Manager“), wenn gekämpft und gejagt wird. Und es um die Frage geht, was mit Hanna und den anderen Kindern geschah, wie und warum sie manipuliert wurden. In einer (möglichen, Amazon hat sich dazu noch nicht geäußert) zweiten Staffel gibt es da noch viel Entwicklungsraum. Übrigens: Das Paar, das sich mit Enos und Kinnaman als Vater und Agentin gegenübersteht, wurde durch "The Killing" bekannt. Dass sie sich jetzt als Feinde gegenüberstehen, hat auch seinen Reiz. Wie die Besetzung der Serie generell überzeugt.