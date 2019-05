Paenda ist raus: Der Song Contest geht ohne Österreich weiter

Am Donnerstag war es für Paenda so weit, sie sang um den Einzug ins Song-Contest-Finale. Leider mit wenig Erfolg: Die blauhaarige Steirerin qualifizierte sich mit ihrem sehr ruhigen Song „Limits“ (wie erwartet) nicht für das Finale am Samstag. Die Konkurrenz war allerdings auch stark: Man sah ein sehr gutes Halbfinale mit euphorischen Sängern und einigen richtig guten Songs.

Da war alles dabei - jedenfalls alles, was man von einem Song Contest erwartet. Es gab übermäßigen Kitsch in Form von goldenen Engelsflügeln (Kroatien), höchst professionelle Darbietungen (Russland), perfekte Schwiegersöhne (Litauen) und Humor (Norwegen) ebenso wie Pathos (Nordmazedonien). Gefühl jedenfalls von Startnummer 1 bis 18. Wobei, die erste Nummer (nämlich Armenien) war eher belanglos.

Nun wurden also die letzten zehn Tickets für die Endrunde vergeben. Ein Überblick über die Aufsteiger.

Qualifiziert für das Finale am 18. Mai sind:

Albanien: Jonida Maliqi

"Ktheju tokes"



Aserbaidschan: Chingiz

"Truth"



Dänemark: Leonora

"Love Is Forever"



Malta: Michela

"Chameleon"



Niederlande: Duncan Laurence

"Arcade"



Nordmazedonien: Tamara Todevska

"Proud"



Norwegen: KEiiNO

"Spirit In The Sky"



Schweden: John Lundvik

"Too Late For Love"



Schweiz: Luca Hänni

"She Got Me"



Russland: Sergey Lazarev

"Scream"





