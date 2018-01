12 Monate, 12 Fragen: Sind Sie bereit für 2018? Womit geht es in Österreich gleich zu Beginn des neuen Jahres zu Ende? Der Februar steht auch im Zeichen des innerkoreanischen Dialogs - über was wird gesprochen? Am 18. März 2018 wählt Russland einen neuen Präsidenten. Wer darf nicht teilnehmen und steht dennoch im Fokus? Er war der bekannteste Sprecher der US-Bürgerrechtsbewegung, im April vor 50 Jahren wurde er ermordet. Wer heiratet im Mai auf Schloss Windsor? Im Juni findet in Russland die Fußball-Weltmeisterschaft statt. In was hat sich Cheforganisator Witali Mutko kürzlich verstrickt? Wer übernimmt im Juli den EU-Ratsvorsitz? Der neue Flughafen Berlin soll im August fertig werden, wie lange wurde dann schlussendlich gebaut? Im September jährt sich heuer der Auslöser für die globale Finanzkrise zum zehnten Mal. Erinnern Sie sich an die ... Im Oktober wird eine wichtige Weichenstellung auf welchen Scheidungsvertrag erwartet? Der November steht im Zeichen der Nasa, welcher Planet wird angepeilt? Bei welcher Organisation tritt Israel am 31. Dezember 2018 aus?