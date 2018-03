Schwarzer Daumen: Illustratorin Lisbeth Habusta

Am Anfang waren es die Posaune des damaligen Freundes und ihr eigenes Schminkzeug, die von Lisbeth Habusta auf Papier gebannt wurden. Eine Kermesbeere und ein fleischblättriges Aeonium in Griechenland später war für sie klar, dass sie in Zukunft bei den Pflanzen als Motiv bleiben würde. Bei Brombeerzweigen und Enziantrichtern, bei Magnolienknospen, Kuhschellen oder Hagebuttenästen. Lisbeth Habusta, Jahrgang 1989, schafft "Botanical Art" explizit ohne wissenschaftlichen Anspruch, wie sie betont. "Ich genieße diese Unabhängigkeit. Würde ich botanische Illustrationen machen, müssten meine Zeichnungen zu 100 Prozent botanisch korrekt sein." Habusta indes muss etwa keine Wurzeln darstellen, wenn sie nicht will. Während Illustratoren mit wissenschaftlichem Auftrag genötigt sind, alle Teile einer Pflanze abzubilden, diese daher mitunter auch aufbiegen oder "umordnen" müssen, malt Lisbeth Habusta ihre Motive "so, wie sie gerade fallen". Und stets genau lebensgroß.

Unbeeindrucktes Werkzeug

Ihre Haltung beim Zeichnen: gekrümmt. Links auf dem Bristolkarton: die Pflanze. Vor ihr: die entstehende Zeichnung. Rechts: die Lampe. "Ich zeichne von links oben nach rechts unten." Und zwar fast ausschließlich mit schwarzem Kugelschreiber; erst vor Kurzem ist ein einzelnes Projekt in Farbe dazugekommen, eine Illustration für ein Sommerballkleid in Zusammenarbeit mit der Modedesignerin Irina Hofer.

Der Kugelschreiber war, so erzählt Lisbeth Habusta, "eher eine Notlösung, weil es mit dem Bleistift nicht so geklappt hat". Am Kugelschreiber, diesem so profanen Werkzeug, schätzt sie, dass die Spitze nicht wie bei anderen Stiften auf Druck reagiert, dass sich der Strich vielmehr unbeeindruckt gibt. "Auch dass ich den Kugelschreiber nicht mehr radieren kann, ich ihm quasi ausgeliefert bin, mag ich." Wenn kleine Fehler passieren, kann sie höchstens nachdunkeln oder, was sie allerdings zu vermeiden versucht, digital nachbessern. "Schwarzer Kugelschreiber ist auch nie schwarz. Es gibt braunviolette, blaustichige, braunstichige." Wofür Lisbeth Habusta Radiergummis allerdings schon bisweilen einsetzt: um Striche ganz leicht zu verwischen, womit sie etwa bei den Rundungen von Brombeeren schöne Ergebnisse erzielt, "oder um mit der rauen Seite eine Zeichnung aufzuhellen".

Lisbeth Habusta kauft ihre Blumen unter anderem bei Lederleitner. – Lisbeth Habusta

Habusta, die unter anderem an der Akademie der bildenden Künste Bildnerische Erziehung studiert hat, hat anfangs nur für sich gezeichnet; heute sind es zu 90 Prozent Aufträge. Viele kommen von Privatpersonen, "die eine Beziehung zu einer bestimmten Pflanze haben und von dieser ein Porträt möchten". Auch Weinetiketten hat sie schon gestaltet. Die Winzerin Michaela Riedmüller aus Hainburg etwa beauftragte sie mit dem Zeichnen einer Hainburger Federnelke und einer Kuhschelle beides Blumen, die in der Nähe ihrer Weingärten wachsen. "Ich muss aber auch manchmal Nein sagen. Wenn jemand zum Beispiel eine Zeichnung von einem Stiefmütterchen will, muss ich einwenden, dass das bei meiner Technik nicht viel Sinn hat. Ein Stiefmütterchen lebt vom Farbverlauf." Und genau diesen kann Lisbeth Habusta mit ihrem Werkzeug, dem schwarzen Kugelschreiber, nicht zufriedenstellend abbilden. "Die Farbe der Blumen sollte möglichst einheitlich sein." Was ihrer Zeichentechnik indes ausdrücklich entgegenkommt: "Falten, Härchen, Dornen..." Wenn Lisbeth Habusta ihre Modelle in der freien Natur gepflückt hat, bittet sie mitunter einen ihrer Kontakte unter Boku-Studierenden um Hilfe bei der Bestimmung. "Sobald ich eine Blume gezeichnet habe, ist sie verwelkt, das ist dann oft gar nicht so leicht."

Lisbeth Habusta illustriert Botanik. – Lisbeth Habusta

Wählerisch beim Blumenkauf

Abgerechnet wird nach bemaltem Quadratzentimeter, abhängig von der Komplexität des Motivs. Ein Original kommt somit auf ein paar Hundert Euro. Einen Zuschlag verrechnet Habusta, wenn die Pflanze schwer zu beschaffen ist. Wie kommt sie generell zu den Objekten? "Manches pflücke ich im Garten meiner Oma und meiner Mutter. Oft gehe ich in Wien in Blumengeschäfte, zum Beispiel zu Lederleitner, Doll s oder Pridt. Und nerve dort die Verkäuferinnen, weil ich so wählerisch bin." Aber auch die Polizei half Lisbeth Habusta schon einmal bei der Beschaffung: "Im ersten Bezirk habe ich einen Baum mit einem schönen Fruchtzapfen entdeckt, aber der war zu hoch oben. Daneben war eine Polizeiwache. Ich habe dann mitten in der Nacht einen Polizisten gebeten, mich hochzuheben."